Calvario de los usuarios de Sanitas para reclamar sus medicamentos

En Tunja, los usuarios de la intervenida EPS Sanitas por la Superintendencia de Salud hacen filas de más de dos horas para recibir los medicamentos que antes les entregaban en Cruz Verde, y que, dicen los mismos afiliados, no sabían del lugar ni de la empresa en la que tienen que reclamar sus medicamentos en adelante.

En Tunja, usuarios de la EPS Sanitas soportan largas filas y confusión en el nuevo punto de entrega de medicamentos a cargo de Cohan. Muchos, especialmente personas mayores, desconocen los requisitos y deben gestionar nuevas autorizaciones debido a incompatibilidades en los códigos de sus fórmulas. Foto: Felipe Carreño. Ampliar

La mayoría de los usuarios que llegaron al lugar de entrega de medicamentos, es decir, la organización antioqueña Cohan, ubicada en la carrera 11 No. 16-51, dijeron que llegaron con las señas que les daban otros usuarios y conocidos.

En la sede de Cohan, entraban y salían personas de la tercera edad, que decían que les habían dado un turno después de varias horas haciendo fila y otros usuarios dijeron que, después de que les entregaron un turno, al momento de atenderlos, les decían que el código de los medicamentos no les servían y que debían sacar uno nuevo porque ese era de cruz verde.

«Llevo una hora, hasta que llegué al mostrador del primer filtro, no entregaron el turno porque me dijeron que la autorización que yo tenía estaba dirigida a cruz verde y que no era válida acá, ni siquiera aprecia en pantalla. Debo pedir una nueva autorización, volver a hacer fila y a ver si tengo suerte, y me digan si me los entregan… Dentro del correo que me llegó de Sanitas, solamente decía que este era el nuevo lugar, sin dirección ni nada, pero en ningún lugar hay información que dice que las autorizaciones hay que devolverlas a hacer en Sanitas».