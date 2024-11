Tres policías y dos civiles se habrían confabulado para exigir $20 millones a un detenido

Medellín

La Fiscalía informó que el intendente de la policía, Jhon Geulis Palacio López, y los patrulleros Mauricio David Herrera Eraso y Jorge Esteban Arrieta Dávila fueron capturados según sus presuntas responsabilidades individuales por los presuntos delitos de concusión, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica en documento público. Luego de ser presentados ante un juez con función de Control de Garantías, cobijados con medida de detención en centro carcelario. Lo mismo le ocurrió a los dos civiles.

El ente investigador indicó que dos hermanos civiles Cristian Camilo y José Alberto Ríos Castañeda acusaron a un hombre de haberles robado la suma de 10 millones de pesos. Los policías antes señalados lo capturaron y lo mantuvieron retenido y esposado durante más de tres horas en el barrio Naranjal de Medellín mientras le indicaban que debía regresar el dinero, pero no fue dejado a disposición de la fiscalía, pero lo que sí hicieron, según la investigación, es que los uniformados le exigieron 20 millones de pesos para no judicializarlo. La pareja sentimental logró conseguir 10 millones y entregarlos a los funcionarios públicos, que luego de eso sí lo judicializaron, pero no reportaron los 10 millones de pesos.

Los hechos relatados por la fiscalía ocurrieron el 6 de octubre de 2023 en la capital antioqueña.