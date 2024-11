Inició paro indefinido de pequeños mineros en el Chocó. Solicitan planes de formalización

Chocó

La Federación de Pequeños Mineros del Chocó anunció que, con el apoyo de la Confederación Nacional De Mineros De Colombia, entraron en paro indefinido desde el pasado 5 de noviembre, con el objetivo de exigir voluntad política por parte del gobierno nacional para que les brinden soluciones a las comunidades negras, los Consejos Comunitarios y los pequeños y medianos mineros que componen la federación. Los municipios que reportaron las manifestaciones son Novita, Lloró, El Atrato, Tadó, Cértegui y Quibdó, la capital departamental. Los manifestantes mantienen cerrada la vía entre Quibdó e Istmina, a la altura del municipio de El Atrato.

A través de un pliego de peticiones, exigieron un plan de formalización y regulación para su labor, la no destrucción de las unidades de producción minera que entren en dicho plan, la no estigmatización de los mineros ancestrales como criminales, una mesa de diálogos con actores del conflicto armado, entre otros. Además, denuncian que el gobierno nacional ha brindado concesiones mineras a grandes empresas sin realizar consulta previa a la ciudadanía y la no inclusión de su situación en los recientes acuerdos firmados en el Bajo Cauca.

Denuncian falta de planes de formalización

Ariel Antonio Quinto Murillo, presidente de la Federación de Pequeños Mineros del Chocó, alertó que el gobierno estaría incumpliendo lo pactado cuando se nombró al rio Atrato sujeto de derechos.

“Hay una sentencia TSI-22 que declara el río Atrato sujeto de derecho. Esa sentencia trae ocho órdenes. Una de las órdenes establece que antes de proceder a destrucción de maquinaria y a recoger el pequeño minero, el Estado debe garantizar un plan de atención o de formalización que le permita a ese minero tradicional y ancestral formalizarse. Sucede que primero arrancaron destruyendo la maquinaria y no tienen ningún plan de atención de eso, a pesar de ser una orden del Consejo de Estado”.

“La gente pasará de la coca al oro”

Los manifestantes pidieron que la ministra de medio ambiente de la nación, María Susana Muhamad González, entregue espacios para que los pequeños mineros puedan realizar su actividad, y alertan que, si no se regulariza la situación de la minería, la erradicación de la coca no funcionará y el Chocó seguirá impactado por la ilegalidad.

“De allí solicitamos que la ministra facilite áreas para hacer minería, porque si no lo hace, la ministra de Ambiente facilite áreas para hacer minería, porque si no lo hace, con los precios del oro, la gente lo que va a hacer es se traslada del tema de la coca y se viene al oro, y entonces todo el tiempo Chocó va a permanecer en ilegalidad. Y eso no es justo. Con un territorio que tiene más de 400 años viene haciendo minería”. Agregó Ariel Antonio Quinto Murillo.

Comunidades y mineros aseguraron que el pliego de peticiones está en poder del gobierno nacional desde el pasado 28 de octubre, además, exigen el reconocimiento de los Consejos Comunitarios como autoridades ambientales.

Para el levantamiento del paro, piden atención integral del gobierno y la presencia de los ministerios que Minas y Energía, del Medio Ambiente, y los necesarios para brindar solución a su pliego de peticiones. Por último, hicieron un llamado para que los mineros del país apoyen su causa contra lo que calificaron como una “errada política minera del actual gobierno”.