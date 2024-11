Alexis García y su enojo con el arbitraje: “Fortaleza no mereció ganar”

La Equidad perdió contra Fortaleza 2-1 en el primer juego de la fecha 17 de la Liga colombiana. El partido se definió en la última acción del partido y dejó prácticamente eliminado al equipo Asegurador, con 21 puntos a falta de dos compromisos. El técnico del equipo Asegurador se quejó al final del partido por la actuación del Árbitro Andrés Rojas.

Alexis García señaló que su rival no merecía el triunfo y se refirió a tres acciones concretas en las que, aseguró, falló el árbitro del encuentro. García elogió a Wilmar Roldán, pero dejó en claro que no puede estar dirigiendo todos los partidos del país.

“Fortaleza es un gran equipo, merece ir bien, pero hoy no mereció ganar, porque el penal no es penal, lo acabo de ver otra vez, cuatro veces; hay un cabezazo de Palacio que es mano de Mambo en el área, y la de Polanco en la expulsión, no es falta. La Equidad sigue cayendo en las mismas cosas, estamos sin defensas”, inició su intervención en la rueda de prensa con dureza.

Al respecto, añadió: “realmente lamento mucho, estaba muy feliz, porque nos ponen un árbitro FIFA, pero lamento el desenlace del partido, porque futbolísticamente La Equidad, hasta con 10, mereció más, ante un gran equipo, que nos gana en la última jugada del partido de una manera increíble, pero te soy sincero, el resultado de hoy pasa mucho porque se equivocó alguien que no tenía nada que ver con la pelota y esas tres jugadas son puntuales y se las paso al que quiera”.

Sobre este tema, concluyó: “estoy buscando un penal en un lado y no lo encuentro de parte de ellos, estoy buscando una falta para la expulsión de Polanco y tampoco la encuentro, y si no hay falta, pues menos debe haber amarilla. Y acabo de ver un cabezazo de Palacio a tres metros de Mambo que le pega en la mano, acá arriba, que me pareció una cosa increíble. Me queda muy difícil analizar el partido sin mencionar esas cosas que determinaron el resultado”.

Elogios a Wilmar Roldán

Finalmente, Alexis García pidió una revisión al arbitraje del país. “Wilmar Roldán no puede pitar todos los partidos, hay que revisar el arbitraje. El mejor de Colombia y casi que del mundo pita de una manera y las demás pitan una cosa distinta, qué hacemos”, sentenció.