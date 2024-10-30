El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es una tragedia, Jeff Bezos se le ‘arrodilló’ a Trump”: exeditor jefe de Washington Post

El periódico The Washington Post vive un ‘terremoto’ interno por la decisión de su propietario, el multimillonario Jeff Bezos, de no respaldar la candidatura presidencial de la demócrata Kamala Harris, lo que ha derivado en dos dimisiones y llamados a cancelar las suscripciones al diario.

En Estados Unidos existe la tradición de que los medios de comunicación den su respaldó explícito a un candidato presidencial, pero el editor jefe del Post, William Lewis, anunció el viernes que el diario ha decidido mantenerse equidistante y no apoyar ni a Harris ni a su rival republicano, el expresidente (2017-2021) Donald Trump.

Según revelaron dos periodistas en un artículo publicado en el mismo diario, el consejo editorial del Post ya tenía redactado su artículo de respaldo a la aspirante demócrata, pero fue Jeff Bezos quien ordenó frenar su publicación.

Ante esto, Robert Kagan, quien fue editor general del Washington Post hasta esta semana, habló en La W sobre su renuncia y la de nueve miembros más de la junta editorial de The Washington Post luego de la decisión de Jeff Bezos.

En principio, dijo que esto “puede afectar a los medios, pueden ser silenciados por una futura administración de Donald Trump”.

Además, considera que “es un problema serio”, pues advierte que “el balance es muy complicado de manejar”.

Según dice Kagan, pese a que “Bezos salvó al Washington Post, esto puede ser una amenaza muy importante ante varias empresas, no solo medios de comunicación”.

Si Trump gana, Kagan afirma que “se va a ver una persona muy poderosa amenazando a los medios de comunicación y las empresas”. Por ende, recalca que esto es “una tragedia” que puede “romper con las instituciones de cara a esta amenaza”.

Además, mencionó que esto hará que criticar a Donald Trump sea muy difícil.

¿Jeff Bezos recibió una llamada de Donald Trump con una amenaza?

El exeditor general del Washington Post, dijo que aunque no sabe con exactitud cómo tomó la decisión Jeff Bezos, no cree que haya sido por una llamada de parte de Donald Trump con alguna amenaza, pero reitera que Bezos sabía que tenía que hacerlo así para no ser castigado en caso de que Trump no gane o tenerlo de su lado en caso de que gane.

“No se puede predecir que Trump ganará, pero ya se está viviendo lo que él quiere y es asustar a los empresarios con amenazas”, dijo.

Siendo así, lamenta que con tan poco días antes de las elecciones, Bezos se le haya ‘arrodillado’ a Trump por el miedo de ser castigado.

Finalmente cree que este no fue un movimiento para aumentar la credibilidad hacia el Washington Post.