Hay que entregar plata por recursos naturales: Exdirector de DNP por propuesta de regalías

El académico y columnista, Jorge Iván González, estuvo con la mesa de trabajo de 6AM, ya que, ha analizado la propuesta que se está gestando para cambiar el Sistema Nacional de Participaciones, el cual es el que regula la asignación de regalías a los diferentes departamentos del país. En este momento, se está tramitando un acto legislativo que reformaría este aspecto.

La Misión de Descentralización fue una iniciativa que se planteó durante 24 meses en la que se buscaba dar recomendaciones y crear un modelo de descentralización con el fin de que se discutiera la autonomía de las regiones y cómo hacer que Colombia sea una nación con servicios y recursos menos centralizados.

Ante esto, González explicó que, “uno de los retos para responder a la pregunta es, cómo logramos que cualquier nueva forma de distribución de recursos y de competencias, logre la convergencia regional. Nosotros, en el Plan de Desarrollo, si usted lee en el plan, hay un capítulo al que se le dio muchísima importancia, que es el tema de convergencia regional. ¿Cómo hacemos que Chocó se acerque a Antioquia, que Quibdó se acerque a Medellín, que no sigamos teniendo estas diferencias tan brutales que tenemos en el país?”.

Principalmente, este acuerdo puede tener efectos en la distribución de dinero en la población (actualmente las regalías en el país se desembolsan teniendo en cuenta el número de habitantes). El experto manifestó en la entrevista que una redistribución de los recursos, en el que se beneficie los elementos naturales que aportan a la producción, pueden impactar en municipios que están perdiendo su población.

“Creo que debería modificarse el criterio. Ahora, en los debates que faltan, insistir mucho más en los temas de geografía y de diferencias que hay. Son municipios muy pobres en términos de ingresos, muy limitados en términos de población, pero riquísimos en activos ambientales”, opinó el exdirector de Departamento de Planeación Nacional.

En cuanto al impacto fiscal que esto podría tener, “los gastos se van a incrementar de manera sustantiva porque no están restando. Si usted entrega competencias, pues usted empieza a restarle compromisos a la Nación. Si yo entrego toda la educación y la salud, pues la Nación no tiene que pagar la educación ni la salud”. Esto quiere decir que la Nación no tendría gastos adicionales, porque se los delega a las regiones.

Además, propone González, se debe hacer una diferenciación entre ciudades principales y departamentos, ya que, los primeros cuenta con autonomía fiscal, en cambio, los otros, “hay que darle recursos no por población, sino por activos ambientales. Pero en el sistema de participaciones, en la definición de distribución”.