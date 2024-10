El amuleto más poderoso para ganar el chance o el baloto: es muy común en las fincas

Colombia es un país cargado de tradición alrededor de las supersticiones y agüeros. Estos emergen de una mezcla de aspectos históricos, culturales y sociales. En primer lugar, la colonización española trajo diversas creencias y prácticas religiosas que se fusionaron con las tradiciones indígenas.

De esta manera, surgió una variedad de supersticiones que se han transmitido por generaciones, enriqueciendo el imaginario colectivo y creando un tejido de creencias que perdura en el tiempo.

Cabe destacar que la oralidad es determinante para la persistencia de estas supersticiones, muchas de ellas se comunican a través de relatos, leyendas y consejos de los adultos mayores.

La transmisión oral no solo mantiene vivas las creencias, también aporta a la cohesión social. Tenga en cuenta que las supersticiones se convierten en parte de la identidad compartida de las comunidades.

Adicionalmente, las creencias religiosas arraigadas en el país, mezclan elementos sincréticos para alimentar la convicción alrededor de lo sobrenatural. Esto fortalece la idea de que fuerzas externas pueden influir en la vida cotidiana de las personas.

Por otra parte, las supersticiones cumplen su función al proporcionar explicaciones para eventos aleatorios o incomprensibles. Por esto, muchos colombianos tienen una sensación de control y seguridad ante la incertidumbre. Además, los rituales relacionados a estas creencias, fortalecen los lazos sociales y el sentido de pertenencia.

¿Por qué los colombianos confían en los amuletos?

La asociación entre los amuletos y la suerte en Colombia, principalmente para juegos de azar, surge de una mezcla de creencias culturales, psicológicas y sociales. En el país, hay quienes creen que un amuleto puede ofrecen cierta sensación de control sobre los resultados.

De alguna manera, se puede decir que este amuleto ayuda a reducir la incertidumbre y la ansiedad ante la espera. Este deseo de control impulsa a muchos a confiar en objetos que prometen buena fortuna.

Adicionalmente, algunos creen que un amuleto puede atraer la buena suerte, además de infundir optimismo y motivación para seguir intentándolo. Tener un amuleto puede ser una forma de reafirmar la pertenencia a un grupo social, comunidad, tribu, entre otros, lo que permite compartir creencias y rituales comunes.

Desde otra perspectiva, es importante destacar que el componente psicológico también afecta. Si alguien gana mientras lleva un amuleto, es común que le atribuya su victoria a ese objeto o ritual.

Entre los amuletos más utilizados están los números, monedas y joyas familiares; animales como la tortuga o el caballo, y plantas como la ruda, se cree que protegen de la mala suerte.

Al momento de participar en juegos de azar: ¿Cuáles son los amuletos que las personas consideran efectivos?

La efectividad de los amuletos, parece ser más una creencia personal y cultural. Lo que funciona para una persona, puede no funcionar para otra. En ese orden, no es posible determinar a un objeto, idea, entre otros, como el ‘más poderoso’. No obstante, algunos amuletos populares en Colombia, que se encuentran en fincas, zonas rurales y urbanas, para el momento de jugar loterías o chances son:

Se recomienda guardar huesos de animales , especialmente de aquellos que son considerados como sagrados o poderosos. Entre estos están el venado o el búho. Se cree que pueden concentrar la energía vital del animal y atraer la fortuna.

, especialmente de aquellos que son considerados como sagrados o poderosos. Entre estos están el venado o el búho. Se cree que pueden concentrar la energía vital del animal y atraer la fortuna. La ruda, el romero y el laurel son comúnmente utilizadas en rituales para atraer la buena suerte y protegerse de energías negativas.

son comúnmente utilizadas en rituales para atraer la buena suerte y protegerse de energías negativas. Hay quienes encuentran suerte en piedras, minerales y agua de río , se utilizan como amuletos por sus propiedades energéticas.

, se utilizan como amuletos por sus propiedades energéticas. Monedas antiguas, joyas familiares o cualquier objeto con un significado especial para la persona.

El ‘Dinero de la Suerte’ es un billete de 5.000 pesos con un agujero en el centro, considerado un talismán que atrae la prosperidad.

es un billete de 5.000 pesos con un agujero en el centro, considerado un talismán que atrae la prosperidad. El trébol de cuatro hojas , que es símbolo de suerte y prosperidad.

, que es símbolo de suerte y prosperidad. La ‘Estampilla de la Virgen de los Milagros’, que se cree que protege y concede favores.

