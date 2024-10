Consejo de Estado confirmó fallo de tutela a favor de la familia Vargas Lleras

JUSTICIA

Este 17 de octubre el Consejo de Estado confirmó en segunda instancia la sentencia proferida el 27 de agosto de 2024 por la Sección Tercera, Subsección B a favor de Enrique Vargas Lleras por unas declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro, en las que vinculó a la familia Vargas Lleras con presuntas irregularidades en el desfalco al sistema de salud, puntualmente en la Nueva EPS.

En la confirmación del fallo, el Alto Tribunal señala que las opiniones realizadas por el presidente no se enmarcan en un debate político, sino que se trata de imputaciones realizadas de manera concreta y específica sin ninguna prueba.

Asimismo, en este fallo se hizo un llamado a los funcionarios públicos.

“El poder-deber de comunicación de los funcionarios públicos con la Nación exige agotar una mínima justificación fáctica, de modo que, no basta con aludir genéricamente a la supuesta notoriedad pública que ostenta el accionante”, indicó el Consejo de Estado.

Asimismo, la Sala evidenció que contrario a lo manifestado por el presidente, en las investigaciones no se menciona a Enrique Vargas ni a su núcleo familiar, como tampoco se endilga que alguno de éstos hubiere tenido injerencia o responsabilidad respecto a supuestos desfalcos a la Nueva EPS.

El Consejo de Estado aseguró que cuando se constata una lesión a la honra y al buen nombre, la rectificación se posiciona como un remedio idóneo, eficaz y proporcional con la libre expresión.

Frente a la confirmación de este ratificación, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras no demoró en responder fuertemente al presidente.

“Petro mentiroso, calumnioso. Ojala cumpla el alcance de esa sentencia, pero me temo que no, porque usted amparado en el fuero presidencial deshonra y calumnia a todo el mundo sin ninguna prueba. por eso es que yo he sostenido que el Estado de Derecho en sus manos está en grave peligro”, indicó el exvicepresidente.