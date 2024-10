A siete puntos aumenta los bloqueos de campesinos en Norte de Santander

Cúcuta

A medida que pasan las horas se agudiza el paro campesino en Norte de Santander. Este miércoles 23 de octubre, la vía que comunica a Cúcuta con Bucaramanga amanece con siete puntos de bloqueo.

🚨🚨 Así se encuentran los campesinos en el peaje Los Acacios, durante el segundo día de bloqueos del Paro Nacional.



“En el sector del Páramo - Presidente entre Pamplona y Cúcuta, en Chitagá, en Cácota, en el kilómetro 59 La Legía, en el peaje Los Acacios, así como el en kilómetro 88 La Laguna y en Cucutilla se encuentran concentrados los campesinos en esta protesta que se viene adelantando desde el día lunes. Recordemos que tan solo está permitido el paso humanitario” dijo el mayor José Daniel Ortiz, jefe de la seccional de tránsito y transportes de Norte de Santander.

Aseguró que, a medida que pasan las horas, se han unido más campesinos a la jornada y por ello cada día se presentan más puntos de bloqueo.

Por su parte José Vicente Castro, vocero de los campesinos y quien se encuentra en la concentración en el peaje Los Acacios, resaltó que “nos están cambiando la actividad agropecuaria. Teníamos una actividad agropecuaria normal y con la Resolución 1930 nos la convierten en ilegal”.

Agregó que “el gobierno no puede pretender que nosotros le entreguemos la tierra, eso jamás se va a dar. Nosotros sabemos que ahí vamos a estar. ¿Qué es lo que nos va a sacar de nuestras tierras? El hambre, porque si nosotros no podemos hacer nuestra actividad agropecuaria, ¿Cómo vamos a subsistir? El gobierno quiere convertirnos en ratones de laboratorio, hacer ensayos con nosotros. Nosotros ya estamos muy viejos para que se pongan en esa situación y no la vamos a aceptar. Lo que nosotros vamos es a mantener nuestra actividad agropecuaria como se realiza en cualquier parte del país.”

Aseguró que, a pesar que el cambio de clima los está afectando, están dispuestos a estar en cada punto de bloqueo el tiempo que sea necesario.