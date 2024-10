Una mujer fue atacada a mordiscos por un sujeto en el sur de la Capital del País

Bogotá · En el Sur de Bogotá, una mujer de aproximadamente 50 años transitaba a pie por la calle, de un momento a otro y en contados segundos, un sujeto que se movilizaba en bicicleta la abordó para robarle el celular.

En las cámaras de seguridad se muestran el momento exacto en que la mujer y el sujeto están forcejeando por el celular, la mujer al oponer resistencia es arrojada al piso, golpeada y mordida en varias oportunidades, desafortunadamente el sujeto se sale con la suya y huye del lugar sin dejar rastro alguno.

El ataque fue aproximadamente sobre las 6 de la mañana, la mujer tuvo lesiones entre ellas una contusión en el ojo. La víctima del robo señaló que " Me mordió, me pegó, me lanzó al suelo, no me decía nada, pero cogió y me mordió”.

Las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho de inseguridad, sin embargo el llamado por parte de la Policía Metropolitana y del Distrito es siempre hacer la respectiva denuncia para dar con la captura de los responsables.