Bucaramanga: Así se vivió la marcha en Defensa del Páramo de Santurbán

Bucaramanga

En las últimas horas, se llevo a cabo en Bucaramanga la marcha convocada por ambientalistas y defensores del ecosistema, en pro de la defensa del Páramo de Santurbán, ya que buscan hacer un llamado al gobierno para que no realice minería ilegal y las zonas de delimitación de estipulen de manera que no afecte a la comunidad de la zona de Soto Norte.

“El agua es un elemento vital, sin agua no es posible la vida y sin agua no se puede mover la mayoría de la economía nacional, todo está fundamentada en el agua. Por eso, no podemos cambiar agua por oro”, agrega, María Clemencia, docente.

La movilización inició a las 3:00 de la tarde desde la Puerta del Sol de Bucaramanga, en la carrera 27. Más de 10.000 personas se reunieron para salir a alzar su voz.

#AestaHora| Inicia la marcha en Defensa del Páramo de Santurbán convocada en la Puerta del Sol de #Bucaramanga. pic.twitter.com/mLl4gTL61t — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 18, 2024

Al trascurrir la marcha las muestras artísticas no se quedaron atrás, colectivos del área metropolitana con colores llamativos, bandas, canciones enfocadas a la preservación del agua y atuendos creativos, hicieron del encuentro una marcha pacífica y llena de cultura.

" El Páramo es la vida misma y es la puerta que tenemos desde las artes a crear un territorio potencia de la vida en el que todos podamos vivir con dignidad y esa es la fuerza del arte, de los artistas y las organizaciones sociales y comunitarias, por eso hoy estamos en las calle¨, menciona Clara González de la Escuela de Arte Mario González de Piedecuesta.

Aproximadamente, a las 5:00 de la tarde la movilización llegó a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, cerca a la Alcaldía de Bucaramanga y a la Gobernación de Santander, allí se realizaron intervenciones de ambientalistas y conciertos musicales, para ya dar cierre a esta jornada.