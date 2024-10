César Farías, molesto con el arbitraje: “Vienen sucediendo cosas raras”

Junior de Barranquilla cayó en su visita a La Equidad por la mínima diferencia. El juego, dirigido por el juez Carlos Betancur, tuvo varios retos arbitrales, como el que tuvo que vivir apenas en dos minutos de juego, cuando sancionó penal a favor del cuadro bogotano por una falta dentro del área de Yeferson Moreno sobre Beckham David Castro, que luego cambió por gol el portero Washington Ortega.

Por su parte, sobre el último cuarto del partido, se presentó una controversia que pudo desencadenar en un penal para el equipo Tiburón, pero se sancionó fuera de lugar previo. En la acción, Luis ‘Cariaco’ González, cobró en corto un tiro libre para Carlos Bacca, quien luego trató de enviar el balón al área chica, pero le pegó en la mano derecha del jugador Leyder Riascos. No obstante, si bien el árbitro acudió a la pantalla para la revisión de la acción, trazaron mal la línea del fuera de juego y la acción quedó invalidada.

Farías, molesto con el arbitraje

En rueda de prensa, el técnico del Junior se mostró en desacuerdo con las decisiones que se tomaron dentro del campo. Manifestó que les han dejado de cobrar penales, con los que, eventualmente, su equipo tuviera algunos puntos más en la tabla de posiciones.

“Vinimos a tratar de ganar el partido, se intentó jugar en todo momento. Tuvimos ocasiones de gol y pudimos manejar el partido como pretendíamos ante las debilidades que puede tener un equipo de la costa en la altura”, inició diciendo sobre la propuesta de juego.

Trazaron la línea con la barrera. ¿Correa no habilita atrás? pic.twitter.com/pRoH2oZFvy — José Orlando Ascencio (@josasc) October 13, 2024

“Me voy incómodo en el resultado y con la decisión, nos han dejado de pitar algunos penales con los que tuviéramos dos punticos más, al menos. No soy especialista en arbitraje, pero sí he recibido cursos. Cuando el VAR llama al árbitro es porque considera que hay penal, nunca vi que llamaran para un fuera de juego al árbitro. Para mí, vienen sucediendo cosas raras, hay que ver las noticias de todo lo que ha pasado en este tiempo. El fútbol se convirtió en que tenemos que estar pendientes de cosas externas que internas, porque es lamentable”, agregó molesto con las decisiones.

Por su parte, hizo hincapié en que el VAR no debe llamar para revisar un fuera de lugar y, si hace alguna solicitud, es porque considera la acción. “Hoy siento que no es justo que nos hayan pitado el penal, eso causa dolor y si el VAR llama dos veces es porque considera que la acción es esa. Jamás vi que llamaran al árbitro para un fuera de juego. No entiendo la confusión porque la generan en todos. El comentario es que había sido penal, entonces no es justo. No estoy de acuerdo con lo que sucedió hoy”, concluyó.