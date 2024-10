Plan Éxodo: Más de 200 mil personas saldrán desde la Terminal de Transportes de Bogotá

Bogotá

Se espera que 238 mil se movilicen en 16mil vehículos desde las terminales de transporte de Bogotá durante este fin de semana de puente festivo que cierra la semana de receso escolar.

Según indicaron, se proyecta que el día con mayor afluencia de viajeros sea este sábado 12 de octubre, con 88 mil personas quienes saldrán en más de 4.400 vehículos de las 90 empresas transportadoras vinculadas a la operación de la Terminal.

“Para el puente festivo del “Día de la Raza” se espera la movilización de 283 mil viajeros en 16 mil vehículos. Se proyecta que el día con mayor afluencia de viajeros sea el sábado 12 de octubre, con 88 mil personas en más de 4.400 vehículos de las 90 empresas transportadoras vinculadas a la operación de la Terminal”.

Señalaron además que durante la semana de receso, la Terminal de Transporte de Bogotá ha movilizado 336 mil pasajeros, lo que representa un promedio diario de 47.600 usuarios. Mencionaron que el sábado 5 de octubre fue el día de mayor movilización de viajeros, con 54.500 usuarios movilizados.

A propósito desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá informaron que se espera que durante este puente festivo, salgan de la ciudad 1 millón de vehículos e ingresen 1,2 millones.

Plan Piloto de Pico y Placa de Salida

Este sábado 12 de octubre volverá a aplicarse la medida del Plan Piloto de Pico y Placa Voluntario de Salida implementada por la Alcaldía de Bogotá para mejorar las velocidades y los tiempos de desplazamiento de los viajeros que saldrán de la ciudad en las horas con mayor flujo vehicular.

La medida aplicará en los 9 corredores de salida de la ciudad y en dos horarios, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. podrán circular los vehículos con placa par y de 9:00 a.m. a 12:00 m. los vehículos con placa impar.

Estos son los corredores en los que aplicará la medida: