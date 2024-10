Superfinanciero criticó el régimen de traslado a Colpensiones en la reforma pensional

En el Foro Pensional de Asofondos, el superintendente financiero, César Ferrari, expresó críticas sobre la ventana de traslado del régimen privado a Colpensiones que establece la actual reforma pensional. Según Ferrari, esta medida, que permite a los ciudadanos cambiarse de régimen durante un periodo de dos años, está limitada de manera “discriminatoria” a quienes tienen menos de diez años para cumplir la edad de pensión.



Ferrari señaló que la ley no contempla a quienes ya han cumplido la edad de pensión, lo que podría generar un aumento de litigios laborales. “Lo que la ley no resuelve es esta situación en la que ya estamos inmersos”, afirmó, haciendo referencia a posibles reclamaciones de aquellos que buscan trasladarse a Colpensiones pero quedan excluidos de esta ventana.



Ante estas declaraciones, el viceministro de Trabajo, Iván Daniel Jaramillo, respondió que la ventana de traslado fue diseñada para corregir problemas históricos relacionados con las restricciones impuestas por la Ley 797 de 2003, que prohibía el cambio de régimen a personas a menos de 10 años de pensionarse. Según Jaramillo, la reforma busca liberar esta restricción para ese grupo.



El viceministro aclaró que el problema planteado por Ferrari sobre quienes ya han superado la edad de pensión ha sido abordado en los tribunales, y las decisiones judiciales han favorecido a estos casos. “Habría que analizar en cada caso en específico si a la persona le corresponde el traslado o no”, concluyó Jaramillo, resaltando la necesidad de una interpretación jurídica cuidadosa para resolver estas situaciones.

El superintendente afirmó que esto se debe tomar como consideración en el momento de reglamentar la ley, asegurando que el incremento de litigios para poder realizar los traslados tendría un efecto negativo en la implementación de la Reforma pensional.