Christian Colorado, el diseñador colombiano que debutó en la semana de la moda de París

Christian Colorado es un diseñador colombiano, nacido en el Valle de Aburrá, Caldas, que se ha destacado en la industria de la moda por mostrar en sus colecciones la Colombia cotidiana, usando sólo colores como el blanco, negro y el beige de una manera disruptiva.

´Tierra Caliente´ resalta elementos de juegos colombianos como el parqués y la rana, que fueron implementados en accesorios como collares, prensas y demás.

Christian Colorado, resalta la importancia que tiene para él dejar la huella colombiana en cada una de sus prendas, y en esta colección en específico, para el performance, los modelos llevaban las manos pintabas, haciendo alusión al arduo trabajo de los campesinos del país.

Este trabajo para Christian es muy especial, ya que, para llegar al concepto final, realizó un trabajo de investigación, y es así como llega no solo a los juegos, también al vallenato, específicamente a ´Los Inquietos´.

El diseñador menciona que no era muy fan de este género, “cuando empecé a crecer, empecé a entender que el arte es cultural”, es ahí donde empieza a percibir las letras del vallenato con amor y pasión basada en la poesía, y es el motivo por el cual decide usarla presentar su colección en este escenario.

Un estilo transgresor que lo caracteriza

Muchas de las prendas que realiza este diseñador se basan en experiencias propias, lo que le permite conectar y llevar un mensaje social y político.

“A mí me tocaba comprar un jean a mil pesos, zapatos a dos mil pesos”, son las anécdotas que cuenta el diseñador en sus inicios, cuando él y su familia no contaban con los recursos y debían asistir a los garajes de la iglesia. “nosotros no decíamos, vamos a ir a un centro comercial a comprar ropa, sino que era, jueves de ropero en la iglesia”.

Estos lugares ayudaron a Christian a elevar su creatividad ya que no siempre se corría con la suerte de encontrar ropa de su talla, y es donde empieza a hacer modificaciones a estas prendas.

Estas experiencias se ven reflejadas en las colecciones de Christian Colorado, una marca que no tienes tallas.

Conozca más de esta colección en https://christiancolorado.com/