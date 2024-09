Impactos ambientales por derrame de crudo en Toledo pueden durar hasta 10 años

Cúcuta

Preocupados están los ambientalistas de Norte de Santander por los impactos que puede generar el derrame de crudo en el municipio de Toledo, en la vereda El Limoncito, luego del atentado que recibió el oleoducto Caño Limón-Coveñas, presuntamente por la guerrilla del ELN, el pasado 24 de septiembre.

Algunos líderes ambientales explicaron que los efectos directos pueden durar hasta una década, dependiendo de la gravedad del hecho. Hasta el momento, las autoridades de Ecopetrol no han podido ingresar a la zona afectada para remover el crudo, debido a los peligros que representa entrar a este lugar en el que podrían estar más artefactos explosivos.

“El crudo flota y esa capa de aceite natural impide el paso de la luz y altera todo el proceso fotosintético de las algas y no existe oxigenación de las aguas. Al no haber oxigenación de las aguas los peces mueren. La vida acuática muere por la falta de oxígeno y los alimentos se pierden. Las branquias de los peces se llenan de crudo y no pueden respirar”, explicó Alejandro Guerrero, Biólogo con experiencia en atender derrames petroleros.

Asimismo, aseguró que una vez retirado todo el crudo que hay en la zona, el equipo de biólogos debe hacer análisis periódicos para determinar los impactos. “Visualmente en 6 meses ya todo está bien. El problema son los impactos al ecosistema”, agregó.

Por otra parte, recomendó a la ciudadanía no acercarse a la zona afectada, debido a que cualquier artefacto tecnológico como el celular puede generar energía que podría traducirse en una gran explosión.

Las autoridades militares reportaron 27 atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas desde finales de agosto.