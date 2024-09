Racionamiento de agua en Bogotá: Cortes de agua del 29 de septiembre al 7 de octubre

El calendario para el ciclo quince de restricciones en el servicio de agua potable acaba de ser anunciado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Implicará a la capital y a otros once municipios aledaños, de manera que estos son algunos de los detalles que se tienen del 29 de septiembre hasta el 7 de octubre de 2024.

Las zonas perjudicadas por los cortes dejarán de recibir agua a partir de las 08:00 a.m en el día designado, y durante un día completo no tendrán acceso a ella. La reapertura se llevará a cabo a partir de las 08:00 a.m al día siguiente, mientras que la recuperación total puede durar unas horas más, que variarán a la periferia según las características técnicas establecidas.

Fechas y localidades

29 de septiembre: Barrios en las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén.

Barrios en las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, 30 de septiembre: Barrios en las localidades de Fontibón, Engativá y la zona industrial de Cota (Cundinamarca).

Barrios en las localidades de y la zona industrial de Cota (Cundinamarca). 01 de octubre: Barrios en las localidades de Barrios Unidos , Suba y Usaquén.

Barrios en las localidades de , Suba y Usaquén. 02 de octubre: Barrios en las localidades Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito y Soacha – Cazucá.

Barrios en las localidades Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, 03 de octubre: Barrios de las localidades de La Candelaria, Ciudad Bolívar , Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Tunjuelito.

Barrios de las localidades de , Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Tunjuelito. 04 de octubre: Barrios de las localidades de Suba, Ciudad Bolívar y Soacha (Cazucá, Ciudad Verde, Compartir, La Despensa, San Humberto, San Mateo, Soacha Central).

Barrios de las localidades de Suba, Ciudad Bolívar y Soacha (Cazucá, Ciudad Verde, Compartir, La Despensa, San Humberto, 05 de octubre: Barrios de las localidades de Fontibón, Kennedy; y puntos de suministro en Funza, Madrid y Mosquera.

Barrios de las localidades de Fontibón, Kennedy; y puntos de suministro en Funza, Madrid y Mosquera. 06 de octubre: Barrios en las localidades de Antonio Nariño , Bosa, La Candelaria, Chapinero, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe , San Cristóbal, Santa Fe y Usaquén, La Calera y Arboretto.

Barrios en las localidades de , Bosa, La Candelaria, Chapinero, Kennedy, Los Mártires, , San Cristóbal, Santa Fe y Usaquén, La Calera y Arboretto. 07 de octubre: Barrios en las localidades de Suba, Usaquén, y Puntos de suministro Chía, Cajicá, Cojardín, Sopó y Tocancipá.

Recomendaciones para cortes de agua

Tenga en cuenta algunas de las recomendaciones que da el acueducto con los cortes de agua:

Antes de que se interrumpa el suministro de agua , es recomendable asegurarse de tener el tanque de reserva en su hogar lleno.

, es recomendable asegurarse de tener el tanque de reserva en su hogar lleno. Si usa recipientes para almacenar agua, intente consumirla dentro de las próximas 24 horas.

Haga un uso responsable del agua , priorizando actividades indispensables como lavarse las manos y cocinar los alimentos.

, priorizando actividades indispensables como lavarse las manos y cocinar los alimentos. La EAAB dará prioridad al suministro de agua a través de carrotanques para clínicas, hospitales y áreas con alta concentración de personas.

Puede pedir estos servicios contactando la línea de atención Acualínea al número 116.