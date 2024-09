En ningún momento he manejado recursos: García tras investigación por la campaña de Petro

El director de Migración Colombia, Fernando García, quien llevaba desde el 2022 en el cargo, siendo uno de los funcionarios más antiguos del gobierno de Gustavo Petro, recientemente presentó su denuncia por ‘motivos personales’. En ese sentido, esta decisión, como lo manifestó, lo ha llevado a no impedir las acciones del gobierno.

“Quiero aclarar que me siento comprometido con el actual gobierno del cambio, que continuaré trabajando desde donde me encuentre y, que es un compromiso para mí este esfuerzo que hace el gobierno nacional desde migración. Por lo tanto, hemos avanzado. También tengo que informar eso en los 2 años de trabajo que he venido realizando al frente de un magnífico equipo de trabajo que hoy continúa en migración Colombia” afirmó Fernando García.