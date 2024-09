Designarán director adhoc en la UAESP para manejar nuevo contrato de cementerios en Bogotá

Bogotá

La directora de la UAESP, Consuelo Ordoñez, anunció que debido a la denuncia que radicaron en su contra por presunta entrega de coimas al operador del consorcio Jardines de luz y Paz, solicitó al alcalde, Carlos Fernando Galán, que designe a un director adhoc para el manejo del nuevo contrato de prestación de servicios y funcionamiento de lso cementerios distritales en Bogotá, debido a que el actual vence este jueves 26 de septiembre a las 12 de la medianoche.

“He solicitado ayer al señor alcalde que nombre un Director ADOC para el manejo de ese contrato. Es decir, apartarme, desde este momento, de cualquier decisión que con relación a ese contrato se pudiese llegar a dar. Y según decida el señor Alcalde quien será el director adhoc, pues él tomará las siguientes decisiones con relación al contrato”.

Según explicó Ordoñez, para este nuevo proceso que se debe adelantar, no se declarará una urgencia manifiesta.

“De ninguna manera en el gobierno de Carlos Fernando Galán y mientras yo sea directora de la UAESP, no se generará ningún tipo de contratación directa por un monto tan elevado como 40.000 millones de pesos fruto de una declaratoria de emergencia. No habrá una contratación directa por ese monto y por ese tiempo y no es ese el interés”.

Ahora bien, según indicaron desde la UAESP, en este momento el operador de Jardines de Luz y Paz tiene dos opciones, ceder o terminar. Añadieron que mientras se resuelve qué pasará con el nuevo contrato, se harán contrataciones temporales o de emergencia para garantizar su funcionamiento.

“Hay distintos caminos, puede haber operación directa, puede haber una contratación de emergencia de tres cuatro meses mientras se hace una licitación pública correcta o puede haber convenios interactivos con quien tenga la posibilidad de suministrar el personal. Pero reitero, no habrá urgencia manifiesta para asignar contratos de extenso valor y extenso plazo, eso no es posible”.

Jardines de Luz y Paz reanudó prestación de servicios en los cementerios

A través de un comunicado el operador del consorcio Jardines de Luz y Paz aseguró que hasta este jueves, día en que vence el contrato vigente, garantizará la prestación del servicio y el funcionamiento de los cuatro cementerios distritales en Bogotá.

Indicó que debido a que la UAESP no dio claridad frente al procedimiento a seguir en cuanto a la prestación del servicio una vez impuesto el quinto incumplimiento, el consorcio se quedó sin un lineamiento claro respecto a la ejecución del contrato.