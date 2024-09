Biden asegura que "la guerra de Putin ha fracasado" y pide concluir el acuerdo sobre Gaza

En su último discurso ante la Asamblea General de la ONU como presidente, Joe Biden, urgió este martes a la Asamblea a no “apartar la mirada” ni “bajar la guardia” en su apoyo a Ucrania, hasta que consiga una “paz justa y duradera”.

“¿Mantendremos nuestro apoyo para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra y preservar su libertad, o nos alejaremos, permitiendo que la agresión se renueve y que una nación sea destruida?”, preguntó Biden a los asistentes en la Asamblea General de la ONU.

“Yo sé mi respuesta. No podemos cansarnos. No podemos apartar la mirada. Y no dejaremos de apoyar a Ucrania, no hasta que gane con una paz justa y duradera”, se respondió el propio Biden, en su último discurso ante este órgano como presidente.

Biden se enorgulleció de cómo la guerra en Ucrania ha fortalecido a la OTAN, logrando que Finlandia y Suecia se unieran a la alianza.

Las guerras

“La buena noticia es que la guerra de Putin no logró su objetivo principal. Pretendía destruir Ucrania, pero Ucrania sigue siendo libre. Pretendía debilitar a la OTAN, pero la OTAN es más grande, más fuerte y está más unida que nunca”, declaró Biden.

Biden advirtió del peligro de una “guerra a gran escala” en Líbano. “Una guerra a gran escala no beneficia a nadie. Aunque la situación se ha agravado, todavía es posible una solución diplomática”.

“El mundo debe dejar de armar a los generales. Hablen con una sola voz y díganles: ‘Dejen de destrozar su país. Dejen de bloquear la ayuda al pueblo sudanés. Pongan fin a esta guerra ahora’”, dijo Biden ante la Asamblea General de la ONU, un día después de reunirse con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, acusado de armar a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido.

Acabar los enfrentamientos en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió este martes a Israel y Hamás a llegar a un acuerdo para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, además de facilitar la entrada de ayuda humanitaria.

“Ahora es el momento para que las partes finalicen los términos, devuelvan a los rehenes y aseguren la seguridad de Israel y Gaza, alivien el sufrimiento en Gaza y pongan fin a esta guerra”, manifestó Biden ante la Asamblea General de la ONU.