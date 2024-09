Horóscopo de HOY: llegan nuevas oportunidades laborales para todos los signos

Caracol

El santo del día es San José de Cupertino, a quien se le implora por el auxilio en los exámenes de estudio. El 18 es una fecha que significa gran poder, ya que su composición numérica, con el 1 que simboliza el liderazgo y el 8 que representa la infinita prosperidad, al sumarse da 9, que es el número de la transformación. Las personas nacidas en esta fecha se caracterizan por ser creativas, ambiciosas y muy inteligentes.

Se avecina un año de cambios y transformaciones, acompañado de la luna llena para pedir sus deseos. Aunque Mercurio esté retrógrado, se abrirán nuevos caminos para reflexionar sobre cómo cambiar y mejorar para estabilizar su vida.

Como recomendación, tome una moneda de cualquier valor, píntela con esmalte rojo y siémbrela, pidiendo prosperidad y riqueza en este nuevo año que comienza. Además, realice un sahumerio, un acto de humo que le permitirá eliminar la energía negativa y los espíritus malignos.

Color del día: negro.

Fruta: mango, que representa el corazón; pida que todo lo relacionado con su vida emocional se armonice.

Número especial: 3977.

Número de la suerte: 2713.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Viene algo muy interesante relacionado con el amor. Evalúe lo que está sucediendo en su vida emocional para identificar qué debe corregir o mejorar. Aquellos que deseen buscar un apartamento, ya sea en arriendo o compra, encontrarán su momento para establecerse con armonía. Tómese las cosas con calma.

Número de la suerte: 5570.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Logrará concretar ese negocio que esperaba. Las situaciones que pensaba que no mejorarían lo harán. Todo llegará acompañado de firmeza y resultados positivos para conquistar sus metas.

Número de la suerte: 3850.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Llegan momentos importantes para celebrar. Vienen buenos resultados de algo que esperaba. Recibirá respuestas a sus inquietudes y este día será de grandes celebraciones. Las cartas indican una escalera de éxito con buenas perspectivas de vida. Comparta con los niños en su hogar; recuerde que está educando seres humanos, así que viva con ellos y disfrute de esos momentos importantes.

Número de la suerte: 2360.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

No se deje confundir si algunas cosas no salen como esperaba o si se aceleran. Tómelo con calma y analice por qué suceden así. Moldee sus emociones; no permita que la ira y el mal genio lo dominen. Recuerde que todo pasa por algo y escuche el mensaje que el universo tiene para usted. Evite a personas tóxicas y negativas, ya que sus comentarios pueden estancarlo en diversos aspectos de su vida.

Número de la suerte: 1294.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Siga adelante y no se rinda. Las cosas que no salen como espera no significan que haya perdido la oportunidad; debe insistir y buscar la manera de alcanzar sus metas. Establezca mejores lazos con su familia, ya sea pidiendo perdón o mejorando relaciones. La armonía familiar atraerá otras bendiciones. Además, quienes esperan un trabajo o un proyecto verán que se les brindará la oportunidad con satisfacción. ¡Motívese y siga adelante!

Número de la suerte: 1759.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La estrella de la suerte está a su favor, indicando que las cosas se resolverán y se abrirán nuevas oportunidades. Quienes deseen hacer una nueva inversión pueden hacerlo, siempre y cuando se asesoren bien. Realice renovaciones en su trabajo o empresa; esos ajustes mejorarán los resultados que espera. El amor tocará a su puerta, no se cierre a esta posibilidad.

Número de la suerte: 1658.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Algo muy importante llegará a este signo: recibirá el dinero que estaba esperando, ya sea un pago atrasado o un ingreso que le habían negado. Su economía se estabilizará. Si desea cambiar de trabajo, no lo haga hasta estar seguro de que la nueva opción es mucho mejor que la actual. Asegúrese primero y evite decisiones apresuradas. Además, mande a revisar su circulación y presión arterial.

Número de la suerte: 1328.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Las cartas son favorables hoy. La estabilidad, la firmeza y el logro llegarán a su vida. Alcanzará metas que se había propuesto. Personas inesperadas lo ayudarán y orientarán de manera positiva, generando grandes bendiciones. Si desea iniciar un negocio o emprendimiento, este puede ser el momento adecuado, pero asesórese bien y establezca sus metas. Atrévase y descubra qué sucede.

Número de la suerte: 7026.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Buenas noticias llegan para este signo. Recibirá información sobre un trabajo o negocio que traerá estabilidad. Los juegos de azar también estarán acompañados de suerte. Si busca ampliar su familia, es un buen momento para hacerlo; la familia es el vínculo más importante y trae bendiciones.

Número de la suerte: 7746.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Tenga cuidado con las malas energías; pueden estar afectando su estado mental. Realice un baño de limpieza para elevar su energía y evitar que lo sigan bloqueando.

Número especial: 4445.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Necesita encontrar un equilibrio y no buscar soluciones externas. La angustia y el estrés no son la respuesta. No se trata de ser indiferente, sino de buscar soluciones y armonizar su vida. Algunos de ustedes recibirán la oportunidad de un viaje, lo cual será una buena ocasión para disfrutar y mejorar su energía.

Número de la suerte: 2906.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Llegan cosas interesantes. Recibirá buenas noticias, como el préstamo que esperaba o un dinero pendiente. Logrará establecer un trabajo y también concretar un inmueble que tenía en mente, sin dificultad.

Número de la suerte: 9268.