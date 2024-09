Qué termales son más baratas y más cerca de Bogotá: ¿las de Sáchica o Guasca?

Colombia es reconocida por tener diversos lugares en los que se pueden vivir planes naturales y relajantes, como lo son los baños termales; ya que las aguas termales son populares por ser fuentes naturales de agua que se calientan geotérmicamente y que podrían aportar beneficios para la salud de los individuos, pues, desde tiempos ancestrales, se viene aprovechando este fenómeno natural con fines terapéuticos y medicinales.

Además, debido a su paso por las rocas, las aguas termales poseen una gran cantidad de minerales y agentes prebióticos claves en los procesos de relajación, por lo que se han creado lugares especializados para darse un baño relajante con aguas termales y hay diversos sitios en el territorio nacional.

En ese sentido, este se presenta como un plan perfecto para una escapada de fines de semana de los capitalinos, por lo que acá le contamos todo lo que debe saber para visitar las termales de Guasca o de Sáchica y cuál sería la opción más económicas:

Termales de Guasca

Este es uno de los sitios más emblemáticos de este municipio, en el que se promete el disfrute de aguas termales 100% naturales, sin olor, y de un color ocre ferruginoso con características mineromedicinales. De acuerdo con el sitio web de las Termales de Guasca, estos son los precios de ingreso:

Pasaporte Termal: incluye el ingreso a la piscina principal, donde se puede realizar lodoterapia, hidroterapia y chorros, que operan de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. El precio para los adultos es de $35.000 COP y para los niños es de $30.000 COP.



No obstante, hay algunos descuentos por compra de los pasaportes en línea y se menciona que el servicio de parqueadero tiene costo adicional. La tarifa por día es de $6.000 COP para motos y $10.000 COP para carros.

Termales de Sáchica

El nombre de este lugar es Termales Portada de la Villa ‘Sáchica’ y está ubicado a pocos minutos del municipio de Villa de Leyva, que es uno de los lugares más lindos del Departamento de Boyacá. Sus pozos termales permiten hacer circuitos entre las diferentes temperaturas del agua y aprovechar al máximo sus propiedades, con un entorno natural digno de admirar. A continuación, le contamos sobre los precios de ingreso, que incluyen 2 horas de baño termal, seguro, gorro, y parqueadero. Tenga en cuenta que es importante reservar antes de visitar el lugar:

Ingreso adultos: $40.000 COP.



$40.000 COP. Niños: $25.000 COP.



$25.000 COP. Acompañante: $25.000 COP



¿Cuál es la opción más económica y cercana a Bogotá?

Teniendo en cuenta estos aspectos, sería más económica y cercana a la Capital del país las Termales de Guasca, ya que está ubicada a 1 hora de Bogotá, mientras que las Termales de Sáchica se encuentra a un trayecto aproximado de 3 horas desde la capital. En cuanto a las tarifas, aunque manejan precios similares, las Termales de Guasca tienen un costo más bajo de ingreso para los adultos. No obstante, tenga en cuenta que en las Termales de Sáchica tiene parqueadero gratuito.

Ruta para llegar a las Termales de Guasca

Si va a visitar este lugar en vehículo particular, deberá salir por el nororiente de la capital, donde debe tomar la vía a la Calera - Teusaca - El Cghircal - Guasca. Una vez llegue a este municipio deberá tomar la carrera 3 y dirigirse hacia la Vereda Santuario de Guasca y ubicar el sitio. El recorrido le tomará alrededor de 1 hora, dependiendo el tráfico vehícular y de la zona de Bogotá desde donde inicie su viaje.

Sin embargo, si usted es otro tipo de turista y desea llegar al lugar en transporte público, puede tomar un autobús con dirección a Guasca en la Calle 72 con carrera 13, frente la Universidad Pedagógica con un valor aproximado de $10.000 COP por trayecto. No obstante, tenga en cuenta que los buses de Bogotá a Guasca tienen un horario de operación desde las 5:30 a.m. a las 10:30 p.m., y la ruta desde Guasca a Bogotá opera desde las 3:50 a.m. hasta las 7:15 p.m.