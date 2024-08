Quiénes pueden viajar gratis en el Tren de la Sábana: esto dura el recorrido

Muchas veces no sabemos los increíbles destinos turísticos que ofrece tanto Bogotá como algunos municipios de Cundinamarca, y quizás un impedimento para conocer es la falta de transporte que haga dichos recorridos. Aunque a veces está en el olvido, es importante recordar este método de tránsito que por varios años rescató el patrimonio histórico e impulso la economía, se trata del Tren Turístico de la Sabana.

Este transporte nos proporciona un plan excepcional de viajar de sitio en sitio, explorando la belleza que tanto la ciudad como los pueblos de Colombia nos pueden brindar. Si desea hacer algún plan en Bogotá, ya sea una persona local o extranjera, esta es una gran opción para compartir con sus amigos o familia. Acá le contamos más a detalle:

Horarios, lugar y duración

¿Cuándo?: Estos viajes turísticos que brinda el Tren de la Sabana se realizan cada fin de semana, incluyendo los festivos.

Estos viajes turísticos que brinda el Tren de la Sabana ¿Desde dónde salen?: Calle 13 # 18-24 (La Estación de la Sabana)

Calle 13 # 18-24 ¿A qué hora empieza?: Los viajes inician desde las 8:20 am

Los viajes inician desde las ¿Cuánto duran los recorridos?: contando ida y vuelta, tiene una duración aproximadamente de 2 horas y 30 minutos.

Recorridos

Teniendo en cuenta que el tren inicialmente sale desde las 8:20 am, emprende su viaje desde el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación (dirección: Carrera 66 con Calle 26) en horas de las 8:45 am. Luego escala en Usaquén (dirección: Avenida 9 con Calle 110 – 08) a eso de las 9:15 am y finalmente, llega a Zipaquirá a las 10:45 am.

Debe estar muy atento al regreso, ya que el tren dura 4 horas y 30 minutos en el municipio y se devuelve a las 3:15 p.m, con las mismas paradas de ida, es decir, Usaquén (4:45 p.m), Gran estación (5:15 p.m)

Tarifas

Las tarifas de los tiquetes están para ida y regreso:

Para los niños menores de 3 años son gratis los tiquetes

Los niños que comprendan la edad entre 3 a 12 años, el valor del tiquete será de $ 73.000

Aquellos que estén entre 13 a 59 años tendrán que pagar $ 78.000

Para adultos mayores de 60 años en adelante con un costo de $ 73.000

Horarios para comprar los tiquetes

Lunes a miércoles: Estación de la Sabana (Calle 13 #18 – 24) y Usaquén, de 8:00 am a 5:00 pm

Jueves y viernes : Hasta las 5:30 pm

: Hasta las 5:30 pm Fines de semana: Estación de la Sabana: 6:45 am – 5:00 pm Estación de Usaquén: 7:30 am – 4:30 pm

Estación de Usaquén: 7:30 am – 4:30 pm Domingos y festivos: Estación de la Sabana: 6:45 am – 8:20 am Estación de Usaquén: 7:30 am – 9:15 am

Compra de tiquetes virtual

Si desea realizar la compra de manera virtual, puede ingresar a la página web de ‘Turistren’ y luego lo arrojará a ‘Tuboleta’: https://all.checkout.tuboleta.com/selection/event/date?productId=10229460112003, así puede realizar el pago de manera rápida y efectiva.

Datos adicionales