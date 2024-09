¿Yerson Mosquera llegó lesionado a su club? DT de Wolves lo puso en duda

Yerson Mosquera tuvo una gran actuación con la Selección Colombia en el partido ante Argentina por las Eliminatorias. El defensa central disputó ante la Albiceleste su segundo juego oficial con la Tricolor y en Barranquilla fue una de las figuras al marcar gol para lo que posteriormente fue victoria para los de Néstor Lorenzo.

Una vez terminada la concentración, los jugadores emprendieron su regreso a los clubes. En el caso de Mosquera, volvió a Wolverhampton con la aspiración de poder seguir demostrando el gran nivel que ha tenido en los primeros tres partidos que disputó por Premier League.

¿Llegó lesionado Yerson Mosquera?

El entrenador del equipo, Gary O’Neil, habló en rueda de prensa previo al juego ante Newcastle en calidad de local, que tendrá lugar el próximo domingo desde las 10:30 a.m. El inglés destacó que el joven colombiano tuvo algunas molestias y no pudo entrenar, pero nada de preocuparse, pues se trataron de calambres.

“Yerson tuvo calambres en ambas pantorrillas [a mitad de semana] y no entrenó a fondo hoy. Pero no hay ninguna lesión”, dijo O’Neil sobre el antioqueño. Si bien no es de preocuparse, lo pone en duda de cara al siguiente compromiso, donde Wolves deberá salir a buscar su primer triunfo en el campeonato.

Posteriormente, se le preguntó al entrenador por el funcionamiento de la defensa, rescatando su desempeño y librándolos de responsabilidades en el partido ante Chelsea. Por su parte, se mostró satisfecho con los centrales con lo que cuenta, entre ellos Mosquera.

“Me encantan los centrales, todos lo han hecho bien. Los goles concedidos contra el Chelsea obviamente harán que se señale a la defensa y al hecho de que se trata de una nueva pareja de centrales, pero hubo mucho más en esos goles. Han salvado muchos goles, han jugado bien y los goles encajados no han sido solo culpa de los centrales” señaló el técnico.

“Tenemos cuatro con los que me encanta trabajar, todos son buenos chicos y buenos futbolistas. Se analizarán las cosas en función de lo que necesitamos ser, así que veremos. Pero el problema no ha sido solo la defensa”, agregó.

Mosquera se encuentra viviendo una nueva oportunidad en Wolverhampton, pues en sus primeras temporadas en el club las lesiones no lo dejaron progresar. Luego se fue cedido a Cincinnati de la MLS y posteriormente al Villarreal, donde demostró grandes actuaciones y esto hizo que el equipo inglés lo pidiera de vuelta para encarar la nueva temporada.