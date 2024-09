Presidente Petro vuelve a referirse a los medios de comunicación

Colombia

En el Encuentro Nacional de Medios Alternativos “Uniendo Voces”, realizado en Armenia, Quindío, el presidente Gustavo Petro se refirió al papel de los medios de comunicación tradicionales y habló sobre la difícil situación de los periodistas en Colombia.

Durante su discurso, el mandatario se refirió a las amenazas y asesinatos que enfrenta el gremio.

“No matan al periodista arrodillado, no matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital que son sus patrones. No, matan al que critica, matan al que devela la desnudez del poder”, dijo

Petro destacó que nunca ha querido incidir en los contenidos que se expresan en los medios, sino fomentar una comunicación plural y no sesgada. “Lo que sí queremos es que aparezca esa diversidad, esa manera plural de informar, no sesgada, no de una sola manera, no interesada”, señaló Petro, quien también denunció un intento por “silenciarlo” por parte del “gran poder económico”.

Además habló de la importancia de la diversidad informativa y defendió el papel de los medios alternativos en la democracia, por ello anunció la implementación de la “ley de tercios”, que busca destinar el 33.333% de la pauta oficial para financiar medios comunitarios y alternativos. "