Cierre de servicios de IPS genera sobreocupación en el Hospital Regional de Duitama

Duitama

El gerente del Hospital Regional de Duitama, Jairo Mauricio Santoyo, se refirió a la situación que vive la entidad y la necesidad de ampliar los servicios y la infraestructura.

“Efectivamente, el Hospital Regional de Duitama no solo después del accidente de una buseta de la empresa Cootracero en el sector Ciudadela entre Paipa y Duitama, sino que se ha presentado un fenómeno en el cual la demanda de los servicios del hospital viene en claro ascenso, llegan cada vez más y más paciente a utilizar y a requerir servicios”.

Y mencionó las causas. “La primera que hemos identificado es que varias EPS han tenido cierres de servicios o algunas entidades privadas ya no prestan servicios. Los pacientes van a acudir siempre a buscar esa ayuda y como ya no la encuentran en esos lugares están llegando al Hospital Regional de Duitama, eso ha hecho efectivamente que la demanda de servicios se aumente y que cada vez lleguen más y más pacientes a nuestra entidad, aumentado como tal los servicios de urgencias, el jueves 12 de septiembre se unió a este fenómeno con la difícil situación del accidente de tránsito que se vivió entre paipa y Duitama donde resultaron heridas 18 personas de las cuales 15 llegaron a nuestra entidad, tuvimos la capacidad de respuesta y pudimos atender dentro de los parámetros médicos, técnicos y científicos a todos los las personas que requirieron apoyo en el Hospital Regional de Duitama pudimos sobrepasar esta situación”.

El cierre de los servicios de las IPS privadas ha incrementado el número de usuarios que llegan al hospital, reconoció el gerente.

“Nosotros tenemos conocimiento que varias EPS han tenido dificultades con algunas IPS, desconocemos los motivos reales por los cuáles han tenido que cerrar servicios, conocemos que una IPS muy importante de la ciudad, ya no está prestando de manera total el servicio de ginecoobstetricia, por ejemplo, eso ha hecho que las maternas y todo el equipo de mujeres gestantes ya no acudan estas diferencias ni crean el hospital, al igual que otros servicios de especialidades y lo que ha hecho el hospital es prepararse para atender esa demanda”.

Dijo que, “sé que hay algunos problemas con la Clínica Boyacá, de allí se han derivado algunos pacientes y algunos pacientes ya no acuden allí si no acuden a nuestra institución y algunos IPS le han cerrado servicios frente a la dificultad en el pago de cartera”.

Como es una institución pública, no puede negar los servicios. “El hospital es una entidad pública, tenemos que estar siempre prestos para atender todas las situaciones y hoy podemos decir que tenemos la capacidad, el recurso humano y tecnológico para atender todo este tipo de situaciones, pero efectivamente el tema de infraestructura y el tema de ocupación sobrepasada nuestras capacidades”.

Pero cómo responder a la demanda de tantos servicios. Esto respondió el gerente del Hospital Regional de Duitama, Jairo Mauricio Santoyo. “Es un fenómeno que nosotros hemos venido revisando, nos queda como única opción crecer, no hay otra opción porque pues el hospital regional de Duitama tiene una infraestructura de hace muchos años diseñada para la población de hace más de 20 - 25 años y hoy en día los tonos de población para la provincia de Tundama y el norte de Boyacá”.

Usuarios de varias provincias de Boyacá, incluso de Santander llegan al Hospital Regional de Duitama. “Nosotros tenemos que recibir pacientes, por ejemplo de Norte, Gutiérrez, Lengupá, Tundama en Boyacá, García Rovira de Santander es un hospital que se volvió un Hospital Regional y tenemos el recurso humano, la infraestructura tecnológica y el recurso especializado, eso ha hecho que se haya convertido en un hospital de referencia que tiene que crecer en infraestructura, no hay otra opción porque pues no nos podemos quedar pensando en un hospital pequeño, podemos decir que estamos prestando servicios de alta complejidad y obviamente, pues eso ha hecho que la demanda de servicio poco a poco aumente. Estamos trabajando en ese sentido para crecer, pero obviamente pues sí hay dificultades, EPS´s intervenidas”.

El gerente del Hospital Regional de Duitama se refirió a la decisión de la NUEVA EPS de suspender en Boyacá pagos a 16 IPS por incremento en los cobros radicados.

“Cómo no se va a aumentar la facturación de servicios cuando pasamos de atender un volumen de urgencias de un estándar normal a tener una sobreocupación, una sobredemanda del 300%, nuestra obligación es atender a todos los usuarios y pues llega más gente, llegan más usuarios, más personas pidiendo ayuda, nuestra obligación es atenderlos y por eso se le cobra a las EPS, pero son fenómenos que a veces parece que no se entendieran por parte de las aseguradoras y que nos pone en una situación muy difícil porque nosotros sí tenemos que responder por la atención, pero se salen con conjeturas y con análisis, pensando solo en quién va a pagar esas cuentas y las EPS piensan que la población no creció, no tenemos demanda de servicios, es un fenómeno muy complejo, pero pues nosotros desde la gerencia y con todo el equipo administrativo y técnico vamos a trabajar para que se cumpla este propósito”.

¿Cómo ampliar los servicios del Hospital Regional de Duitama?

Los análisis que tenemos, dijo el gerente del Hospital Regional de Duitama, Jairo Mauricio Santoyo, “es que a la entidad diariamente le faltan cerca de 58 camas, tenemos 58 pacientes que requerirían estar hospitalizados en una cama pero por las condiciones propias del hospital no tenemos cómo brindarles de manera inmediata una cama, sino que tenemos que esperar a que haya una salida para poder asignar una cama y las proyecciones que tenemos es que si de aquí a diciembre - enero abrimos la unidad de cuidado intensivo neonatal, abrimos el servicio de hemodinámica resonancia, esa demanda insatisfecha de pacientes, puede llegar a ser de 80 a 90 diariamente”.

Con proyectos buscan recursos para ampliar la capacidad del hospital. “Estamos trabajando muy fuerte para presentar al Ministerio de Salud, ya tenemos cargado tres proyectos de alto impacto. Uno para la ampliación de hospitalización, ginecoobstetricia y unidad de atención a las maternas en una torre que estaría en la parte de atrás, una torre de 3 pisos. Así mismo otro proyecto y lo estamos empezando a trabajar para tener una torre de alta complejidad que nos permita tener más camas hospitalarias, unidad de cuidado intensivo de adulto, pediátrico y neonatal y salas de cirugía”.

Reconoció el gerente que es necesario presentar estos proyectos al Ministerio de Salud, porque el hospital no tiene recursos suficientes.