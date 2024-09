Boyacá es escenario de eventos internacionales de prevención y seguridad minera

Paipa

El presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, confirmó en Caracol Radio, que el departamento de Boyacá será sede del Congreso de Prevención y Seguridad Minera y la Competencia Internacional de Salvamento Minero, la cual será la primera vez que se haga en América Latina y Colombia el primer país en albergarla.

De estos dos eventos, el presidente de la ANM explicó que: “uno será el treceavo campeonato internacional de equipos de salvamento minero. Son 21 equipos entre ellos 7 extranjeros, 3 conformados por mujeres, que se van a congregar la semana entrante en Paipa y saldrán a diferentes minas para hacer sus prácticas. Buscamos compartir conocimientos teóricos y experiencias prácticas, para que entre todos estos equipos podamos aprender qué se está haciendo en otros países en materia de prevención, seguridad, salvamento; es un campeonato que se realiza todos los años en todos los países del mundo y este año por primera vez en América Latina, Colombia fue el país que abrió las puertas a este evento internacional”.

Se evaluarán las habilidades de los equipos de salvamento minero a través de simulaciones de emergencias reales, promoviendo la respuesta efectiva ante situaciones críticas. Participarán equipos de Zambia, China, India, Australia, Canadá, Vietnam y Colombia, sumando un total de 312 asistentes entre competidores, observadores, jueces e invitados especiales.

A la par, el jueves 19 y viernes 20 de septiembre, será el Primer Congreso Internacional de Prevención y Seguridad Minera y contará con 8 conferencistas internacionales, “que compartirán qué se está haciendo en el mundo en esta materia, porque lo más importante en este ciclo de conferencias, es que para el Gobierno de la vida es la vida, lo más importante de la mina es la vida del trabajador”, enfatizó el presidente de la agencia, quien indica que desde el Gobierno Nacional se están concentrando en la prevención y seguridad en las minas; en el desarrollo del congreso, habrá feria de servicios relacionados con minería.

El viernes 20 de septiembre la clausura de los dos eventos se hará en el Coliseo Municipal de Paipa, y junto con la feria de bienes y servicios de seguridad minera, habrá una feria de artesanos. “La idea es que en este evento todo el mundo se lleve productos de los artesanos. Se trata también de darle un nombre y un impulso a Paipa, que de por sí tiene una gran oferta hotelera, turística, gastronómica, de paisajes, pero queremos impulsar la economía popular”, señaló Pardo a Caracol Radio.

¿Por qué se escogió a Boyacá para estos dos eventos? Dice Pardo que hay una razón muy práctica y es que los equipos de salvamento necesitan estar en las minas, y Cundinamarca y Boyacá son propicios, por lo que finalmente se decidieron por Boyacá.

Y a propósito de este congreso, le preguntamos al presidente Álvaro Pardo, qué tan preparados estamos en Colombia para salvamento minero, aseguró que estamos muy preparados. “Nosotros afortunadamente, este año tenemos un descenso importante en la accidentalidad, porque pasamos de casi 150 muertos el año pasado en accidentes mineros y en lo corrido de este 2024 van 81, pero no debería presentarse ninguno; si los mineros se comprometen en temas de seguridad y nosotros en prevención, no deberían haber accidentes. Infortunadamente la mayoría de accidentes se presentan en minas que no tienen título minero, licencia ambiental ni seguridad para sus trabajadores. La ANM tiene un equipo muy robusto de socorredores, que incluso capacita a equipos de rescatistas de las empresas. Tenemos un equipo muy sólido, muy fuerte para rescates, pero yo no quisiera que esa fuera su especialidad de rescatar víctimas de accidentes, sino que trabajaran para prevenirlos”.