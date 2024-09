“La posición tributaria del Gobierno es totalmente absurda”: exministro de Hacienda

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, pasó por los micrófonos de ‘6AM Hoy por Hoy’ para ofrecer su análisis con respecto al presupuesto para el año 2025, su viabilidad y la posición que puede asumir el Gobierno, teniendo en cuenta que buscan aprobar una suma que no refleja austeridad, en una coyuntura en la que es necesaria.

“El Congreso está preocupado, y la prueba de lo anterior es que ya negó el monto del presupuesto de 523 billones de pesos. El punto en el que están enfrascados en este momento es en el cómo se van a poner de acuerdo”, afirmó Restrepo, refiriéndose a las cuatro comisiones económicas.

El exministro expresó que la duda es si el Congreso puede seguir debatiendo en las comisiones económicas, ya que tiene un plazo hasta el 25 de septiembre para aprobar la ponencia del primer debate.

Agregó que la clave en este momento es un consenso, un trabajo en equipo entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque de lo contrario, no habrá un camino fácil. Restrepo manifestó que si el 21 de octubre no se logra la aprobación del presupuesto de la Nación, el gobierno podría decretarlo en un escenario de dictadura fiscal.

“El tema no es sencillo; el monto tampoco lo es, porque genera preocupación al estar directamente relacionado con una desfinanciación de 12 billones de pesos, para lo cual se ha propuesto una ley de financiamiento o reforma tributaria (...) Creo que de aquí al domingo vamos a tener absoluta claridad sobre cuál será el monto del presupuesto”, añadió Restrepo.

¿El presidente Petro puede poner el presupuesto que quiera?

El exministro afirmó que hay que tener en consideración una cosa muy importante: el presidente de la República sí puede decretar el presupuesto de la Nación, pero la ley también es clara, en el sentido de que lo puede hacer sobre la base del texto aprobado en primer debate en las comisiones económicas.

De esta manera, la norma dice que el presidente sí puede decretarlo, pero únicamente aquel presupuesto que haya sido aprobado en el primer debate en las comisiones económicas, y eso tendría que darse de aquí al 25 de septiembre.

¿Qué se puede hacer ante la situación de incertidumbre?

Retrepo manifestó que en situaciones extraordinarias, se deben tomar decisiones extraordinarias. “Este es un momento en el que se necesita una altísima dosis de austeridad. No tiene ningún sentido haber presentado un presupuesto de 523 billones de pesos, cuyos gastos de funcionamiento en los últimos tres años están creciendo en promedio al 20% anual”, dijo el exministro.

Agregó que el escenario ideal es bajar el presupuesto a 511 billones porque, de esta manera, no está desfinanciado y no necesitaría reforma tributaria ni ley de financiamiento, lo que sería bueno para la reactivación económica del país.

¿La Ley de financiamiento es una buena opción?

Según Restrepo, las finanzas del país están en un momento crítico, en el que se necesitan decisiones de fondo. En ese orden de ideas, para el exministro, una decisión de fondo es no entra en la Ley de Financiamiento.

“Es una ley o reforma en la que el 90% de lo que se recauda se gasta en 2025. O sea, solo en un año se gasta en 2025 el 90% de lo que se recaude, y la mayoría de lo recaudado se logra a través de una flexibilización de la regla fiscal, lo cual es terrible”, aseguró.

Profundizó que es un pésimo mensaje para la economía flexibilizar la regla fiscal diciendo que los gastos de los proyectos verdes ya no entran en el déficit fiscal. “Significa que se gastará más en proyectos verdes sin considerar el déficit ni la deuda pública. Eso no me parece responsable”, agregó.

¿Qué piensa usted de esa posición tributaria del Gobierno?

“Creo que la posición tributaria es totalmente absurda porque me parece que esta ley de financiamiento no llega en buen momento”, afirmó Restrepo.

Agregó que, primero, llega en un momento de desaceleración económica, y segundo, no llega con buenas ideas porque incorpora un aumento en el impuesto mínimo al sector productivo, que es volver al modelo tradicional que no funcionó de la renta presuntiva.

“También incorpora una serie de costos por impuesto al carbono que elevan los costos al sector empresarial. Aumenta el impuesto al patrimonio, el impuesto a los dividendos y tiene una serie de efectos negativos para el sector productivo”, acotó.

Finalmente, explicó que la ley incluye una disminución en la tarifa corporativa que es nominal. Esto, en términos efectivos, significará más tributación para el inversionista. “No hay capacidad, el país no tiene la capacidad de pago que se está proponiendo en esa reforma tributaria”, concluyó.

Ingrese a nuestro WhatsApp y entérese de todas las noticias de Colombia y del mundo al instante: https://whatsapp.com/channel/0029Va4QonQG8l57KtMXcE29