Las 6 cascadas de Santander y rutas para llegar: ¿tiene la más alta de Colombia? Entérese

Santander tiene paisajes representativos de la Región Andina, relieves quebrados, alturas que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar (msnm), páramos y el tan relevante Cañón del Chicamocha, que enmarcan un panorama geográfico en esta zona.

En un entorno turístico, la variedad es un atributo principal de Santander, pues los climas, paisajes y ecosistemas se combinan en la zona, exhibiendo una lista turística llena de aspectos muy llamativos para los viajeros. Desde terrenos montañosos, llanuras en el valle del Magdalena Medio, hasta recursos hídricos que convierten al departamento en un destino ideal para quienes buscan lugares ecológicos.

Descubra cuáles son las cascadas que tiene Santander y cómo llegar a ellas.

6 cascadas del departamento de Santander

Cascada de Juan Curí

Se encuentra ubicada en el municipio de Páramo, es una de las más reconocidas del departamento. Esta tiene una imponente caída de 200 metros, haciéndose perfecta para los amantes del rappel y la aventura. Asimismo, el sendero hasta la cascada está rodeado de mucha vegetación y ofrece una experiencia de inmersión a la naturaleza.

¿Cómo llegar?

Debe salir de San Gil tomando un autobús público dirigido hacia Charalá en el terminal que queda a cuatro cuadras de Traveler Hostel San Gil, o a 5 del parque principal. El costo del bus es de $6.000 pesos aproximadamente y el viaje tiene una duración de 40 minutos en promedio.

Este bus lo dejará en la entrada del Parque Ecológico Juan Curí, en donde deberá comprar una manilla de ingreso a tan solo $9.000 pesos. El asenso a la cascada toma más o menos 30 minutos y, una vez allí, podrá disfrutar de un hermoso paisaje, entrar a las aguas de la cascada o practicar rappel a más de 70 metros de altura.

Cascada Los Caballeros

Se ubica en el municipio de San José de Suaita. Tiene una caída de aproximadamente 100 metros y se despliega en múltiples niveles, creando una experiencia visual y auditiva excepcional. El acceso a esta requiere de una caminata a través de los senderos naturales, lo que permite a los turistas involucrarse en la belleza del paisaje.

¿Cómo llegar?

Para llegar a San José de Suaita en dirección a Bogotá, debe desviarse en Vado Real hacia Suaita y luego tomar el camino hacia el municipio, un viaje que tomará alrededor de cinco horas; además, desde el municipio la cascada queda a solo 15 minutos.

Cascada La Humeadora

Situada en Gámbita, esta cascada crea una fina niebla que se eleva desde el fondo, creando un efecto visual excepcional. Su entorno está lleno de vegetación y rocas que añaden toques aventura al lugar.

¿Cómo llegar?

Desde Bucaramanga, tome la vía hacia San Gil hasta llegar a Vado Real, allí se encontrará con la entrada de la vía que conduce a Gámbita hasta llegar al pueblo. En total, el recorrido le tomará 3 horas y 30 minutos.

O, si necesita transporte público, desde Bucaramanga sale la única ruta a las 9:00 a.m. con un valor de $30.000 pesos; también podrá tomar un bus que viaje a Bogotá y quedarse en Vado Real, desde ahí se encuentra el transporte a las 6:30 a.m. - 7:30 a.m. - 12:00 p.m. y 4:30 p.m. por un valor de $8.000 pesos.

Y, desde Bogotá, para llegar a Gámbita tome la vía a Tunja, Acabuco y llegará a Vado Real; una vez allí, diríjase por la ruta a Gámbita. Le tomará 3 horas en promedio.

Manto de la Virgen

Esta se encuentra situada en Gámbita y tiene una altura de 20 metros. Recibe su nombre por la forma en que el agua cae suavemente, tomando una apariencia similar a un manto extendido, y forma una piscina natural en la base, perfecta para tomar un baño y refrescarse.

¿Cómo llegar?

Puede llegar por la vía Paipa - Palermo - Gámbita.

La caminata comienza en la parte baja a orilla del Río Huertas, llegando primero a la parte baja de la cascada en donde se puede apreciar un paisaje desde lo 40 metros aproximadamente; luego, el camino continúa subiendo por la montaña y, después de un buen tramo se llega al mirador de la cascada, que da vista hacia la cascada de lejos. Puede seguirse subiendo por el sendero hasta la parte alta de la cascada, encontrando una piscina natural. Por último, el recorrido termina luego de subir hasta el Mirador del Cañón de la Hondura.

Cascada de La Lajita

La cascada se sitúa en Zapatoca, con una altura cercana a los 25 metros, brindando una experiencia visual y auditiva única e inolvidable. Rodeada de vegetación y paisajes naturales, esta cautiva a los turistas, además del sonido que emite la caída del agua sobre las rocas. Su nombre nace de las lajas o piedras que se encuentran en el área.

¿Cómo llegar?

Puede llegar hasta Zapatoca en las rutas de transporte Copretan o CootransMagdalena por un valor de $12.000 pesos si es temporada baja. El recorrido inicia desde el parque hasta el inicio del sendero a la cascada, el cual tarde 30 minutos en carro. Encontrará un camino demarcado y puede subir por ahí hasta llegar a la cascada.

Cascada de Tisquizoque

Situada en Florián y con una altura de 80 metros, esta cascada ofrece un espectáculo de agua cristalina que cae fuertemente sobre las rocas, provocando un ambiente lleno de frescura y vitalidad. Igualmente, esta hace parte de un entorno rico en biodiversidad, donde es posible observar especies de aves y flora nativa.

¿Cómo llegar?

Desde Bogotá se puede tomar la ruta que pasa por Cajicá, Zipaquirá, Ubaté, Susa, Chiquinquirá, hasta llegar a Puente Nacional con 150 km de distancia en promedio, y 2 horas y 30 minutos de tiempo. De ahí continúa al pueblo Jesús María, pero se debe pasar por Puente Nacional para encontrar la vía hacia el municipio ya mencionado, tardando aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

Si necesita transporte público podrá encontrarlo en la empresa Reina y Copetran, que lo acercan a Puente Nacional por un valor entre $30.000 a $40.000 pesos y allí sale la ruta para llegar a Florián por $25.000 pesos

Desde Bucaramanga tomará la vía Bogotá hasta llegar a Puente Nacional, seguido del pueblo Jesús María, y finalmente Florián. Un recorrido que toma en promedio 8 horas por vía destapada.

En transporte público, tome la ruta que llegue a Barbosa por $40.000 pesos, luego, a través de la ruta Ricaurte llegará a Florián pagando $18.000.

¿Alguna es la más alta de Colombia?

De hecho ninguna lo es, pese a que entre estas la más alta es la Cascada de Juan Curí, la más alta de Colombia se ubica en Cundinamarca en el municipio de Choachí, con 590 metros de altura. Sin embargo, ir y disfrutar de lo que ofrece cada una de estas cascadas en Santander, es una oportunidad y una aventura imperdible para todos.