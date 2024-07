Nación U'wa cerró Parque Nacional Natural El Cocuy por inconformismo con gobierno Petro

Cubará

En un comunicado, emitido por la Nación Indígena U’wa que está representada por la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa (Asouwa), la Organización Regional Indígena del Casanare (Oric) y la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Departamento de Arauca (Ascatidar), la comunidad expresa de manera enfática que “nuestras necesidades, nuestros requerimientos, no van a ser oídas por el gobierno de Gustavo Petro, tal vez no somos importantes para su agenda, tal vez el pueblo U’wa y campesino, solo es importante en las urnas”. Reiteran en varias partes del comunicado, que ni el presidente ni los ministros, han querido sentarse a dialogar con ellos:

Este es el comunicado de la Nación Indígena U'wa Ampliar

Ante el cierre del parque, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, reaccionó expresando su molestia por la decisión que tomó la Nación Indígena U’wa: «me parece injusto que, nosotros tanto que le hemos ayudado a la comunidad U’wa, entonces por un tema, como dice el comunicado, que el Gobierno Nacional no está atendiendo ni cumpliendo los compromisos, ahora nosotros somos los paganos, pues no me parece »

Dijo que los U’wa están molestos porque él no fue hasta Cubará: «hoy no había ningún ministro, ningún gobernador, ningún alto funcionario. Los asuntos que tienen que ver con la comunidad U’wa, el 99 % son con el Gobierno Nacional».

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristos, va a convocar en una mesa a los otros ministerios, para definir la delegación y los temas que se llevarán al diálogo con esta nación.

El mensaje del gobernador concluyó en que la comunidad U’wa le debe mucho a Boyacá y que no puede ser que su agradecimiento sea cerrar una fuente de ingresos para dos provincias del departamento, por lo que confía en la razonabilidad de la nación indígena.