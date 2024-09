¿Qué temas abordarán Harris y Trump en su primer debate presidencial?

Este martes a las 9 de la noche hora del este de Estados Unidos, 8 de la noche en Colombia, se llevará a cabo el que sería el primer y único debate entre Kamala Harris y Donald Trump.

El cara a cara se realizará en Filadelfia, y aunque no se ha hecho público qué temas estarán sobre la mesa, si se mantienen fieles a sus discursos de campaña, Harris y Trump podrían abordar sus visiones opuestas en materia de aborto, economía, seguridad e inmigración y probablemente discutirán sobre el Proyecto 2025, un polémico libro de políticas radicales escrito por aliados de Trump que tiene algunas similitudes con su agenda conservadora.

Se espera que Harris use su pasado como fiscal general de California para atacar a Trump en sus problemas legales, y según su más reciente video de campaña, espera que el republicano use tácticas de miedo y desinformación durante el debate.

Por su parte, se espera que Trump ataque a Harris por la crisis fronteriza y la inflación, vinculando directamente con las políticas de la administración Biden, y también podría poner en duda sus propuestas de campaña al cuestionar por qué no las ha implementado en estos cuatro años de gobierno como vicepresidenta.

El discurso sobre las mujeres

Ahora bien, hay algo que los republicanos esperan que el magnate evite hacer durante el debate y es hacer ataques personales hacia Harris, especialmente cuestionar su inteligencia, así lo advirtió Nikki Haley, excandidata presidencial republicana.

“Donald Trump y JD Vance necesitan cambiar la forma en que hablan sobre las mujeres. No hay que llamar tonta a Kamala. No llegó tan lejos, ya saben, por accidente... Es fiscal. No hay que hablar de inteligencia, ni de apariencia, ni de nada más. Sólo hay que centrarse en las políticas”, dijo Haley.

Agregó que cuando los republicanos llaman “tontas” a las mujeres demócratas, “las mujeres republicanas también se ponen de su parte”.

Los sondeos muestran a ambos candidatos hombro a hombro en la intención de voto a nivel nacional, lo cierto es que revelan que el apoyo hacia el republicano se mantiene y Harris tendrá solo esta noche para convencer a los indecisos.