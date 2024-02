3 frutas que más luteína tienen: beneficioso para cuidar la vista y evitar las cataratas

La luteína es un carotenoide, un pigmento orgánico que se encuentran de forma natural en plantas y otros organismos como animales, verduras y frutas. Este pigmento tiene un gran número de funciones y beneficios, sin embargo, el más reconocido y estudiado hasta el momento ha sido su poder sobre el cuidado de la vista.

Según explica la facultad de medicina en la Universidad de Rochester, este es un antioxidante que, por ejemplo, previene o retarda la degeneración macular, una enfermedad ocular que es la principal causa de ceguera en personas mayores de 60 años.

Debido a sus notables efectos, cada vez más personas se han interesado por conocer las propiedades y efectos que tiene incluir alimentos con este carotenoide en el cuerpo, especialmente en la salud de los ojos. A continuación le contamos qué se ha encontrado en los estudios y cuáles podrían ser algunas de las frutas en donde más podría encontrarlo.

¿Para qué es buena la luteína?

Como se mencionó anteriormente, el principal beneficio que se ha logrado identificar de la luteína en el cuerpo es sobre la salud ocular. En un estudio realizado por la Universidad de Bolonia, se encontró efectos en:

La disminución de la degeneración macular relacionada con la edad.

La prevención de la aparición de cataratas

Otras enfermedades oculares como la retinopatía del prematuro y el glaucoma, gracias a las propiedades antioxidantes.

Frutas donde se puede encontrar

El Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales de la Universidad de Texas explica que, de acuerdo con varias investigaciones, donde más se puede encontrar luteína es en las yemas del huevo y el maíz, siendo este último el que mayor cantidad tiene (un 60% del total).

De igual forma, se encontró que en frutas también se puede encontrar un gran porcentaje de este carotenoide. En estas 3 frutas se encontró que había una presencia de luteína en un 30 al 50% del total:

Kiwi Uvas rojas Naranja

De igual forma, se encuentra en vegetales de color verde oscuro como las espinacas, la col rizada, el brócoli y la lechuga. La cantidad de estas frutas y verduras todavía no se precisa en los estudios, no obstante, los expertos señalan que no es necesario comprar suplementos, pues es suficiente con añadir estos alimentos en la dieta diaria para aprovechar sus beneficios.

Otros beneficios positivos de la luteína

De acuerdo con Ellen Landes, nutricionista registrada de Estados Unidos, las propiedades de la Luteína tienen efectos en diferentes partes del cuerpo:

En la salud del corazón

Aunque todavía se necesita más investigación sobre este aspecto, varios estudios han asociado el alto consumo de luteína con mejoras en pacientes cardíacos. Según un estudio realizado por Age-Related Eye Disease Study Research Group, la razón de esta mejora podría darse por las propiedades antiinflamatorias de este carotenoide.

Por otro lado, en un estudio realizado por la Universidad de Pekín se asoció la implementación diaria de 20mg de luteína durante 3 meses con la disminución en los niveles de colesterol y triglicéridos, que son factores de riesgo para enfermedades cardíacas.

Cáncer

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, los carotenoides, como la luteína, se pueden transformar en vitamina A en el cuerpo e, incluso, algunos se están estudiando para la prevención del cáncer.

En los estudios que se han realizado hasta el momento, se ha identificado una relación entre el alto consumo de luteína con la disminución del riesgo de cáncer de páncreas, de mamá, de cabeza y de cuello. No obstante, Ellen Landes asegura que son todavía muy débiles los estudios.