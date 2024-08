Seis diputados del Tolima denuncian amenazas de muerte

Tolima

El presidente de la Asamblea del Tolima, Felipe Ferro, denunció que varios diputados están siendo víctimas de amenazas e intimidaciones, incluso uno de los asambleístas adelantó denuncia formal ante el Gaula para que se investigue lo que está sucediendo.

“Un diputado se acercó a presidente a comentarme precisamente unos temas de unas amenazas y que se había acercado al Gaula para ver como se contrarrestaba esto y coincidimos que varios diputados estamos sufriendo el mismo tipo de amenazas, lo que vemos es que es un tema organizado, no hay que tomarse estos temas a la ligera”, dijo Ferro.

Al igual mencionó que “Por la seguridad guardaremos prudencia por lo que está sucediendo y esperaremos a que las autoridades también nos digan cómo proceder y cómo actuar ante este tipo de situaciones”.

Ferro advirtió que este tipo de situaciones están sucediendo en varias regiones del país, lo que se convierte en algo preocupante que se esté amenazando a las personas que fueron elegidas por voto popular.

“La delincuencia está desbordada en el país, eso nos preocupa sobremanera, hay mensajes intimidantes donde amenazan de muerte también, en lo que yo tengo conocimiento vamos seis diputados amenazados, hay que esperar si otros diputados manifiestan lo mismo”, aseguró el diputado de la Asamblea.

Por otra parte, el diputado Liberal, Carlos Reyes, aseguró que también ha sido víctima de amenaza de muerte a través de WhatsApp, en estos mensajes le aseguran que si no paga una extorsión atentarán contra su vida y la de su familia.

“Me han enviado también una cinta negra. Ya las autoridades competentes conocen de esas amenazas; reporté a la Policía, a la Fiscalía, a la Unidad Nacional de Protección. Queremos que las autoridades investiguen para dar claridad. Me he enterado de que varios de mis compañeros diputados están siendo objeto de amenazas y varios funcionarios del Departamento. Claro que tengo temor”, puntualizó Reyes.

“Estas amenazas no pueden quedar en la impunidad”: Adriana Magali Matiz

Desde el municipio de Honda la gobernadora aseguró que jamás se quedará callada en su posición contra los bandidos de este país, para que le den al departamento del Tolima algo que se merece o es que es su deber legal “Como mujer y como gobernadora de este departamento la única arma que he empuñado para defender la democracia y la institucionalidad de nuestro país son mis palabras y mi trabajo incasable y dedicado por este departamento del Tolima y las únicas armas que seguiré empuñando son esas, las del trabajo y me haré sentir con mis palabras como tolimense para defenderlos a todos ustedes”.

Además, la mandataria local sostuvo que “Acabo de convocar a una mesa técnica de amenazas el lunes a primera hora en el despacho de la Gobernación porque esas amenazas que le están realizando a seis diputados de la honorable asamblea del departamento no pueden quedar en la impunidad”.