Hurto y venta de drogas, principales causas de captura de extranjeros en Medellín

Medellín, Antioquia

La alcaldía de Medellín reportó que, en lo que va corrido del 2024, han sido detenidos 1.387 extranjeros por las autoridades en el distrito, siendo las causas más comunes de este procedimiento el hurto, con 310 casos y fabricación, tráfico y porte de sustancias estupefacientes en 707 oportunidades.

Entre los detenidos se encuentran venezolanos, estadounidenses, franceses, argentinos, canadienses y chilenos, así como ciudadanos de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, España y Perú, entre otras nacionalidades.

“No somos refugio de criminales”

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, se refirió al hurto y la venta de drogas como los delitos por lo que más se han capturado a extranjeros.

“Hemos enfocado nuestros esfuerzos en combatir a los delitos más recurrentes, como por ejemplo el hurto y el tráfico de estupefacientes. Solo en estos dos delitos llevamos más de 1.000 capturas y casos registrados con ciudadanos extranjeros. No vamos a permitir que Medellín se convierta en un refugio para quienes pretendan infringir la ley. Aquí, en la ciudad, no hay cabida para la impunidad y no somos refugio de criminales”.

Otros de los delitos por los cuales han sido capturados extranjeros en Medellín son lesiones personales con 80 casos, violencia intrafamiliar con 24 casos, porte de armas con 29 casos, delitos sexuales con 21 casos, entre otros.

Por último, las autoridades también reportaron un incremento de 70 casos con respecto a la captura de extranjeros en comparación con el mismo periodo del 2023, año en el cual se registraron 1.317 detenciones, 5% más que las 1.387 de este año.