¿Cuáles son las dificultades para la ejecución del proyecto de vías verdes en Quindío?

Armenia

El proyecto que está enmarcado en el programa Vive Colombia – Vías Verdes del Invías abarca 47 kilómetros en los municipios de Salento, Armenia, Montenegro y Quimbaya, así como 15 kilómetros en el departamento de Risaralda que busca construir, conservar y mantener el corredor férreo y sus anexidades.

La gerente de Proyecta Quindío, Lina Marcela Roldán advierte sobre los inconvenientes que se presentan actualmente para la ejecución de la obra.

Expresó que la dificultad se centra en que el inventario de los corredores arroja que algunos están invadidos, tienen propietarios particulares o a Ferrocarriles de Colombia. También afirmó que avanzan entonces el análisis respectivo, pero fue clara que realizarán estudios y diseños para garantizar la buena ejecución.

“Hay corredores que están invadidos o hay corredores, que para que ustedes me entiendan, tengo el riel y debo no solo intervenir el riel, sino sus anexidades ya tienen propietarios particulares o tienen propietario ferrocarriles de Colombia entonces ahí es donde estamos haciendo muy bien el análisis, afortunadamente vamos a hacer primero estudios y diseños no me entregaron estudios y diseño los vamos a hacer con el contratista de obra entonces esto nos va a poder garantizar que podamos llegar a una buena ejecución”, informó.

Recordó que su implementación fomentará el desarrollo del turismo ecológico a través del senderismo y fortalecerá la memoria histórica asociada a la franja férrea.

Aseguró: “El convenio es directamente con el Invías, el Invías fue el que impulsó el proyecto vive Colombia, vías verdes con ellos hemos tenido la articulación en el sentido, ellos nos deben entregar el corredor férreo subsanado y 100% en su gestión predial para que proyecta pueda entrar a intervenir”.

Acta de inicio

Anotó que ya cuentan con el acta de inicio después de un atraso de año y medio puesto que el convenio fue firmado desde el año 2021.

Enfatizó en que resolvieron los inconvenientes contractuales, y el Instituto Nacional de Vías otorgó el Acta de Inicio con fecha del 29 de julio de 2024, para comenzar el proyecto.

“Nosotros hemos tenido muchos acercamientos, pero pienso que la primera victoria temprana era ver desenredado el proyecto y tener un acta de inicio porque no la teníamos el gobierno nacional, quiere reactivar los trenes, entonces había un riesgo muy grande, que se nos llevará en el proyecto del departamento”, señaló.

Puntualizó: “Ya estamos organizando una reunión técnica con Invías y ya definir muchas situaciones por ahora vamos a arrancar estudios y diseños con dos tramos específicos que sabemos que su gestión predial está al 100% y ese nos va a ir dando la pauta y la base para seguir interviniendo los demás corredores”.