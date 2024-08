Primož Roglič: “Creía en la victoria, siempre hay que luchar hasta el final”

El esloveno Primož Roglič, ganador en el Pico Villuercas y líder de la Vuelta, aseguró que el triunfo en la cima extremeña “no era el objetivo”, pero después de ver el trabajo del equipo durante toda la jornada, afirmó que tuvo “que rematar”.

“La victoria de etapa no era realmente mi principal objetivo, pero después de ver a mis compañeros rodando tan fuerte con este calor, estoy contento de haber rematado. La verdad es que no les he pedido nada, y tampoco nadie me ha preguntado. Si me hubieran preguntado, seguramente les habría dicho que no fuéramos tan fuerte y controlar para la victoria”, señaló en la meta.

Roglic, quien logró la victoria número 13 en la Vuelta, además de 3 triunfos absolutos, señaló que tuvo alguna molestia en la espalda como consecuencia de las caídas que sufrió en la Itzulia y Tour de Francia, pero no tuvo más opción de “darlo todo” por imponerse en Pico Villuercas.

“No tenía otra opción. Era una subida dura, exigente, y me he resentido de la espalda un poco. Espero que no vaya a peor. La idea es la misma, seguir trabajando día a día. Siempre lo digo: nunca sabes cuándo será tu última victoria, así que hay que disfrutarlo. Así es la vida, siempre hay nuevos retos, y estoy muy contento, especialmente de la manera en que estaba trabajando el equipo”, comentó.

Roglic superó sobre la misma línea al belga Van Eeetvelt, quien se anticipó y celebró antes de tiempo.

“Creía en la victoria, siempre hay que luchar hasta el final. Lo di todo e hice un buen esprint”, dijo.

El nuevo líder calificó el ascenso a Villuercas como “espectacular y muy duro”.

“Ha sido una subida espectacular, muy bonita, al estilo de la Vuelta. En estas subidas es difícil atacar, la velocidad es reducida, pero con piernas se pueden intentar atacar, como hoy”, explicó.

Respecto a las diferencias sobre los rivales más directos, Kuss ya a 1.14 y Carlos Rodríguez a 1.30, Roglic restó importancia a la general, aunque siempre considera importante ir por delante.

“Las diferencias siempre son buenas si vas por delante. Hoy solo ha sido la primera etapa de montaña, quedan muchas cosas por pasar, y las principales etapas por llegar. Sólo hay que ver el día a día”, concluyó. EFE