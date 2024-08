Bono alimentario Alcaldía de Medellín 2024: ¿quiénes pueden aplicar? Conozca este subsidio

El Bono Alimentario entregado por la Alcaldía de Medellín es una de las estrategias implementadas para mitigar el hambre. El objetivo de este 2024 es entregar 34.640 tiquetes a 6.928 beneficiarios, especialmente los que se encuentran en pobreza extrema y moderada.

Según explicó en su momento Lina Chavarriaga, directora de la Unidad de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, hay “aliados del sector público y privado sumando esfuerzos, ya que cerca de 222.000 hogares de Medellín están en inseguridad alimentaria moderada o severa”.

¿Quiénes pueden aplicar?

Esta iniciativa fue priorizada por los corregimientos y las comunas para la Planeación Local y Presupuesto Participativo de la ciudad. Según describen en la página de la Alcaldía de Medellín, las personas que aplican deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estar en el Sisbén

Ser mayores de edad, a menos que no haya adultos en el hogar y la persona registrada sea el jefe de familia.

El grupo familiar no puede ser beneficiario de algún proyecto de complementación alimentaria.

Residir permanentemente en la comuna donde se prioriza la iniciativa , que en el presente año fueron: Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles, La América, El Poblado, Guayabal, Belén, San Sebastián Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena.

Si es seleccionado, debe contar con tiempo para asistir y participar de las actividades educativas obligatorias.

¿De cuánto es?

Las postulaciones de este año se realizaron del 14 al 28 de mayo de 2024 y se divulgó por medio de una circular informativa que se envió a las Juntas Administradoras Locales (JAL), los Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación (CCCP) de cada comuna y publicada en medios y página de la alcaldía. Teniendo en cuenta esto, los que quieran aplicar para el próximo año deberán estar pendientes de los canales mencionados para enterarse de las fechas de postulación.

El valor del Bono Alimentario del presente año fue el siguiente:

Bono familiar: $306.000

Bono unipersonal: $186.000

Con él se puede adquirir todos los alimentos de la canasta básica familiar, es decir, de los siguientes grupos de alimentos: grano, cereales y abarrotes, carnes, salsamentaria, frutas, verduras, raíces, plátanos y tubérculos. Y se realizarán 5 entregas desde agosto hasta finalizar el año.

¿Cómo saber si es beneficiario del Bono Alimentario?

Según la Alcaldía, las personas tuvieron que ser contactadas por el operador de contrato entre junio y julio, por lo que era importante diligenciar correctamente el teléfono al momento de la inscripción y no cambiar de línea.

El registro se realizó con el documento de identidad para reportar diferentes detalles como fecha de expedición, y también fue necesario diligenciar la dirección y el teléfono. En caso de quedar seleccionado, la persona debe “contar con el tiempo para asistir y participar de las actividades educativas exigidas y convocadas por el proyecto”.

Es importante tener presente los criterios de priorización donde estarán los preinscritos que no perciban ingresos provenientes tipo pensión, jubilación y/o renta; a las familias que no cuenten con beneficios del Gobierno Nacional, aunque no es un valor excluyente; y a los que se encuentren en grupos de alta vulnerabilidad como menores de 5 años, gestante, lactante, víctimas, personas mayores, etnias, LGTBI, discapacidad y mujeres cabeza de hogar.