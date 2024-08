“Si no tuviéramos claridad de las cosas, no tendríamos acreditación”: rector U.T.

Ibagué

El rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía, explicó la real situación del centro de educación superior ante denuncias por parte de algunos integrantes de la comunidad sobre un informe de la Contraloría del Tolima.

Mejía aseguró que respeta el pensamiento de cada uno de los integrantes de comunidad universitaria y a las personas que tienen una representación en el Consejo Superior de la U.T.

“Informes que son interpretados de diferentes maneras y en muchas ocasiones esto lo que hace es afectar la institucionalidad, si nosotros no tuviéramos la claridad del estado de la universidad, no tuviéramos la reacreditación de alta calidad y no teníamos todos estos programas y acciones que hemos realizado y las que vamos a realizar”, manifestó el rector.

Por otra parte, también sobre los hallazgos de la Contraloría Mejía aseguró que “Las responsabilidades las deben determinar los organismos de control internos y externos y todos como servidores públicos debemos que responder, pero también con mucha responsabilidad, miremos las cosas que se están haciendo para cambiar la situación de la universidad, siempre respetando la diferencia, respetando los representantes y los delegados, pero también es nuestro deber informar correctamente a la comunidad universitaria, a los estamentos y a los medios de comunicación”, sostuvo.

Acerca de las denuncias sobre la contratación de personal aseguró que “No es cierto que acomodemos perfiles, que arreglemos perfiles para que la gente trabaje en la universidad, además quiero decirles con mucha trasparencia eso no hay necesidad de hacerlo en la universidad, no tenemos necesidad de hacerlo en una universidad que tiene la planta congelada, además si hubiera clientelismo no tendríamos más de 200 vacantes, nos hubiéramos dedicado a llenar esos cupos que tenemos de alguna manera”.

Sobre la polémica por la adquisición de un software contable el cual sería desactualizado e ineficaz para poder desarrollar un tarea transparente y real de las cuentas de la universidad, Mejía dijo que “No es cierto que eso se haya perdido, que eso es un detrimento, que eso no funciona, no, estamos utilizando los dos, lo que esperamos es que en septiembre nos soltemos del uno para quedarnos con ese sistema, no es que la plata se perdió, que no sirve, no, sí sirve”, puntualizó.