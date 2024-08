Quindío, epicentro de un torneo de fútbol que apunta a la paz y valores de jóvenes

Armenia

En el centro de integración ciudadana en el barrio Aldea Suiza del municipio de Montenegro se llevó a cabo el partido inaugural de la Copa Claro por Colombia en la que participan cuatro regiones del país.

El presidente de Claro Colombia, Rodrigo de Gusmao se mostró optimista por este tipo de iniciativas que buscan fomentar los valores en los 3 mil participantes entendiendo que apunta a un fútbol en paz. En cuanto a las reglas de juego, explicó que no tienen árbitros, sino que deben de manera pacífica a través del diálogo y el respeto resolver las situaciones que puedan presentarse en medio del juego.

“3.800 niñas y niñas y esos 3 meses de Copa Claro por Colombia la final se jugará y la ciudad de Cali y es lo más importante de la Copa Claro por Colombia equis nosotros usamos la metodología de fútbol por la Paz donde nosotros fomentamos los valores de honestidad respeto el diálogo y la reflexión entre los niños porque tiene que ponerse de acuerdo antes de cada partido ellos tienen que definir muy bien las reglas del partido porque no hay árbitro”, señaló.

Medallista olímpico

El medallista olímpico de gimnasia artística, Ángel Barajas fue uno de los invitados especiales y agradeció este tipo de espacios en los que el deporte llega a los jóvenes con el fin de impactar de manera positiva sus vidas. Resaltó que su camino no ha sido nada fácil, pero con paciencia y mucha disciplina todo se puede lograr.

Fue claro que su logro fue muy importante entendiendo que países como Japón y China puntean en el deporte a nivel mundial, pero considera ha sido un trabajo arduo junto con su entrenador. Envío un llamado a los jóvenes a que no se den por vencidos y ante las fallas seguir avanzando porque es clave para disfrutar en un futuro del éxito.

“Yo llevo tres años practicando este deporte y se ve todo muchos altos y bajos en la preparatoria, pues había días en las que las cosas no me salían como yo quería que me salieran y eso me desanimaba mucho y por dentro me frustraba porque eran mis primeros Juegos Olímpicos, Sabía que estaba ahí para luchar o incluso una medalla, pero por dentro como que me motivaba más, porque sabía lo que quería sabía a lo que iba y creo que eso me ayudó a salir de ese momento un poco complicado y de verdad que cada día se aprende algo nuevo”, sostuvo.

Participante

Por último, Laura Bolívar estudiante de la institución educativa General Santander de Montenegro dijo que es muy gratificante ser parte del torneo ya que tiene unas condiciones de juego diferentes. Manifestó que es una actividad muy importante ya que no son muchos los espacios con los que cuentan en el sector por eso considera deben sumarse y demostrar sus capacidades.

Vale anotar que este año participarán cuatro regiones del país: Caribe, Pacífica, Orinoquia y Andina.