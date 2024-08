Cucuteños critican los dos primeros años del gobierno de Gustavo Petro

Cúcuta

Cumplidos los dos primeros años de gobierno del presidente Gustavo Petro, salimos a las calles para preguntarle a los cucuteños cómo califican la gestión del mandatario. ¿Ha cumplido con lo prometido?

Los ciudadanos se sienten decepcionados del actual mandatario, aseguran que muchas de las cosas prometidas no se han cumplido. Estas fueron algunas de sus respuestas:

“Ayer se cumplieron los dos primeros años y lo que más me llamó la atención es que nadie puso la bandera en sus casas y no porque la gente no ame a Colombia, sino porque son antipetrista. Con Norte de Santander ha sido un poco regular, pero más malo que bueno, porque a Petro no lo quieren acá, recuerden que aquí lo iban a matar, porque en Cúcuta todos viven arrodillados a Uribe Vélez” dijo un cucuteño de 70 años.

Más información Congresistas por Norte de Santander aseguran que el gobierno sigue en deuda con la región

Por su parte, las mujeres también dieron su opinión “unos dicen que bien, pero yo no comparto eso porque, por ejemplo, yo veo que todo está subiendo, todo está más costoso, la vida más costosa y el sueldo mínimo no alcanza para nada”.

Otra de las habitantes de esta zona de frontera aseguró que “veo que todo ha cambiado mucho, nada es igual. Todo cambio para mal, el sueldo no alcanza para nada, hay mucho desempleo, ya no tenemos ni medicina, la atención médica es pésima”.

Más información Familias catatumberas estarían retornando a la siembra de hoja de coca

Finalmente, otro de los ciudadanos se atrevió a resaltar que “han sido años muy malos, ha aumentado la inseguridad, el cambio prometido nunca se vio, hay mucha libertada para los grupos armados”.

En conclusión, un número considerable de cucuteños sienten que la ciudad está abandonada y le recuerdan al mandatario que Cúcuta también hace de Colombia.