Horarios retrasados y maletas extraviadas sufrieron colombianos en un vuelo Bogotá-Madrid

Pasajeros denuncian que sus maletas no llegaron. Foto: Cortesía Caracol Radio.

Colombianos que salían del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá hacia Madrid denunciaron largas horas de espera debido a retrasos de la aerolínea Iberia. El vuelo que estaba programado el lunes 5 de agosto en horas de la mañana salió a las 10 p.m.

Sin embargo, estas horas de retrasos no fueron lo único que sufrieron los pasajeros. Al llegar a Madrid, más de 60 personas no pudieron reclamar su equipaje porque la aerolínea no las pudo entregar, hasta el momento se desconoce el paradero del equipaje de los viajeros.

“Mi vuelo estaba para la 1:30 de la tarde, lo programaron después para la 9:30 y no salió a las 9:30, salió a la 9:55 de la noche”, dijo el pasajero, José Antonio Vargas, quien también denunció que no le llegó su maleta y no ha recibido ningún pronunciamiento de parte de la aerolínea.

Carlos Gordón, otro pasajero de Iberia tenía el vuelo programado para las 8:40 p.m. y salió a las 11:00 p.m. “Nos ha ido muy mal, nos han maltratado muy feo”, expresó el viajero. Sus dos maletas tampoco llegaron.

Ahora, los pasajeros deben esperar llenar unos formularios en Madrid especificando los detalles de su vuelo y sus maletas para que la aerolínea pueda darles respuesta.