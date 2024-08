Se Estrena ´A Friend of Family´ historia basada en hechos reales

El próximo 14 de agosto en Universal +, se estrenará ´A Friend of Family´, una miniserie basada en hechos reales que cuenta la historia de una niña secuestrada dos veces por su vecino. En 9 episodios explica lo bizarro del ´grooming´ o abuso sexual en menores de edad.

En una entrevista con Heisel Mora, Jan Broberg la productora y víctima de esta historia, cuenta que el abusador le hizo un lavado cerebral, y para ganarse su confianza, le inventó una historia con ´extraterrestres’. De este modo ella no sabía lo que era real y lo que no, y es así como este hombre hizo lo que quiso con ella.

Su familia lamentó no haber notado el monstruo que fue su vecino. Su padre en específico se sintió culpable hasta el día de su muerte, sin embargo, Jan explica que en los años 70, cuando ocurrió el abuso, no se tenía conocimiento de lo que era un pedófilo, y finalmente sus padres también terminan siendo víctimas.

Jan Broberg afirma que está agradecida de a ver sobrevivido y sanado; además resalta que lo más importante es entender que una persona es víctima de ´grooming´ porque confían en el “depredador”, y ellos utilizan esa confianza para acceder a los niños.

La actriz y productora quiso contar esta historia para que la gente entienda que los abusadores suelen ser personas conocidas y es importante actuar en cualquier espacio para proteger a los niños, debido a que el cerebro de ellos no está desarrollado completamente para lidiar con un abuso sexual, al menos hasta que tienen 26 años.

Jan finaliza diciendo “es crucial que alguien te crea, eso es sanador”.