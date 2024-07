Colectivos chavistas en Ureña atacaron a grupo de personas

Cúcuta

Mientras adelantaban una jornada de oración en el municipio fronterizo de Pedro María Ureña del Estado Táchira, colectivos armados llegaron a disparar para reprimir a la comunidad.

“Estábamos acá orando, pidiéndole a Dios por nuestro país y llegaron a dispararnos. Nos tocó correr y tirarnos al piso porque qué más hacíamos. Dispararon al aire, pero aquí estamos, no nos vamos a ir y los de la PTJ nada, no hicieron nada” dijo una de las jóvenes que estaba en el lugar cuando ocurrieron los hechos.

Se pudo conocer que estos hombres llegaron en motocicletas, vestidos de negro y con armas cortas.

DISMINUYE FLUJO DE PASAJEROS HACIA VENEZUELA

Luego de la jornada electoral en Venezuela, cayó en un 90% el transporte de pasajeros desde Villa del Rosario a municipios del estado Táchira. La semana anterior salían más de 30 vehículos tipo taxis con cupo lleno desde La Parada (Villa del Rosario) hacia Rubio, en Venezuela. Sin embargo, esta semana están saliendo máximo dos vehículos.

“Antes de las elecciones, el flujo de pasajeros hacia la frontera, a Venezuela, era normal, salía gran cantidad de pasajeros. Eran 30 viajes por día que se estaban haciendo y ahora lo más que hemos logrado ha sido dos viajes por día. Muchos hemos pasado lunes y martes sin poder hacer un solo viaje y eso nos afecta, porque nosotros vivimos del diario” dijo uno de los conductores en zona de frontera.

Mientras tanto, los habitantes de municipios como San Antonio y Pedro María Ureña están llegando hasta Cúcuta y Villa del Rosario para abastecerse de agua, alimentos y medicamentos, ante la incertidumbre por el futuro de su país.

“Nos levantamos con la incertidumbre si podemos o no pasar (a Colombia). Ahora vamos a comprar algunos alimentos para abastecernos porque no sabemos si de aquí al fin de semana nos cierren la frontera y nos quedamos sin alimentos, sin medicamentos. Por ejemplo, mi mamá es hipertensa y debo tener sus pastillas, por eso vengo a Colombia para comprar varias cosas, lo más que pueda pasar y abastecerme, para que no nos tome por sorpresa el cierre de frontera o una guerra civil. Estamos a la expectativa porque cualquier cosa puede pasar” dijo una joven mujer que llegó en las últimas horas a Villa del Rosario.

Lo que sí tienen muy claro estas personas es que desean salir de esa dictadura y volver a ser la Venezuela rica y productiva que era hace dos décadas y media.