Signos que tendrán fortuna y surte en el dinero este fin de semana, según Profesor Salomón

Durante las próximas tres semanas, la energía de Mercurio en Virgo reinará para todos los signos zodiacales. Como explica Madame Clairevoyant, reconocida astróloga de Hollywood y del medio The Cut, en este tiempo lo más probable es que sienta más pensativo y analítico.

Esto puede traer dos consecuencias, por una parte, potencializará mucho su creatividad y su poder para hacer realidad sus proyectos; pero, por otro lado, también está el riesgo de perderse un poco del panorama general, por estar demasiado metido en sus pensamientos.

Tenga cuidado, siempre trate de aterrizar las cosas y no quedarse solo pensando e imaginando escenarios que no servirán de nada si no los pasa a la acción.

¿Cómo les irá a los signos este fin de semana, del 26 al 28 de julio?

El Profesor Salomón, astrólogo y reconocido tarotista colombiano, con más de 10 años de carrera, trae los mensajes, recomendaciones y algunas advertencias que tiene para cada uno de los signos zodiacales. A continuación encontrará las predicciones para este fin de semana.

1. Tauro (20 de abril y el 20 de mayo)

Debe tener cuidado con su parte emocional, especialmente con el amor. Recuerde que es importante equilibrar la relación que tiene con sus hijos, padres y pareja, no las descuide.

Por otro lado, tendrá una particular sorpresa. Según el astrólogo, encontrará algo que se le había perdido hace tiempo. Este objeto que recuperará le dará una curiosa alegría.

2. Piscis (18 de febrero al 20 de marzo)

Su situación económica mejorará, encontrará prontamente estabilidad. Según el Profesor Salomón, los Piscis en este momento se encuentran haciendo grandes planes, ya sea algo relacionado con un negocio, un trabajo o un viaje, en cualquier caso, las cosas saldrán bien y con mucho éxito.

Por otro lado, algunas personas de este signo quieren emprender con algo de transporte, quieren invertir en un taxi, bus o un auto de transporte. Sobre ello, explica el astrólogo que si le llama la atención, hágalo, porque tendrá grandes resultados: siga su intuición.

3. Aries (21 de marzo al 19 de abril)

¡Buenas noticias! Hay cosas que estaban muy quietas, ni corrían para adelante ni para atrás. Pero ese estancamiento acabará muy pronto, las cosas comenzarán a moverse con mucha rapidez. Especialmente, señala el Profesor Salomón, lo sentirán las personas de este signo que están esperando que se solucione algo con un dinero.

Si tenía problemas de salud o alguna afección especial, se va a mejorar, estabilizar y recuperar. Pero, ojo, debe cuidarse igualmente mucho y ser muy prudente.

4. Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Según el Profesor Salomón, el Tarot le advierte a Leo que debe tener mucho cuidado con las peleas y disgustos. Es posible que haya tenido situaciones que lo molestaron, que no salieron como quería, o esté cerca de personas irritables o que lo desestabilizan con mucha facilidad.

En cualquier caso, lo que recomienda el tarotista, es tener mucho cuidado con esas emociones, evitar a toda costa que esas emociones lo dominen. Por el contrario, deberá siempre buscar la calma y el equilibrio para arreglar las cosas. Porque, de nuevo, no le conviene explotar.

5. Escorpio (24 de octubre a 22 de noviembre)

Después de unos días bastante difíciles, las cosas empiezan a aclararse. Esta semana, explica el Profesor Salomón, algunas personas de este signo estuvieron rodeados de energías un poco pesadas y negativas, lo que les pudo afectar en su ánimo y en su suerte en general.

Sin embargo, de acuerdo con el astrólogo, la vida ya sacudió suficiente a los Escorpios y esto lo hizo para que se animen a hacer cambios en su vida, a tomar decisiones que los lleven a mejorar. Luego de estos días duros, llega la calma y la claridad, pues las cosas se entienden mejor.

Encontrará también equilibrio en el amor, en la parte económica y en la salud. “Ustedes son como el ave Fénix, ahora es su momento de recuperarse y volar”, aseguró el Profesor, quien agregó también que las personas que querían hacerle daño, se quedarán frustradas, porque no lo lograron.

6. Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Algo interesante con un dinero sucederá en este fin de semana. Por un lado, llegará un dinero que le debían, lo que calmará un poco los nervios. Por otro lado, la suerte en estos días está en los juegos de azar, pues, según el Profesor Salomón, hay grandes posibilidades de ganar y obtener sorpresas de este tipo de juegos.

Las personas de este signo que quieren hacer cambios en su vivienda, este es el momento de hacerlos. Esto incluye mejorarla, comprar, cambiar, vender o arrendar.

7. Virgo (23 de mayo al 22 de septiembre)

Se solucionarán unos papeles o documentos que tenía pendientes, aunque la mejor noticia de esto es que se solucionarán a su favor.

En el ámbito laboral, si estaba buscando un ascenso o una mejora en su trabajo, lo conseguirá y se va a dar o enterar de una manera muy especial. De igual forma, algunas personas de este signo tendrán la posibilidad de hacer un viaje, según el Profesor Salomón, esta será una gran oportunidad de cambiar de ambiente y de llenarse de buena energía, así que aproveche.

8. Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

¡La rueda de la fortuna está hoy para Cáncer! Si bien esta carta está cargada de suerte económica, una gran llegada de dinero, también representa la fortuna que pueden tener estas personas en otros aspectos de su vida.

Según explica el Profesor Salomón, todas las cosas van a andar firmes, se aclararán situaciones que estaban confusas, si tenía proyectos o metas estancadas, van a volver a tomar rumbo y todo comenzará a fluir. Esto se debe a que la rueda de la fortuna, más que ser solo dinero, representa energía y poder.

Otra carta que le salió a Cáncer es El Mago, este significa, explica el tarotista, que las personas de este signo tendrán la habilidad de resolverlo todo con gran agilidad, van a tener la magia de sacar todo adelante, de cumplir todo lo que se propongan y quieran.

Finalmente, salió la carta de Copas, que refiere equilibrio en la parte sentimental, equilibrio en la relación con sus padres, con su familia, con su pareja, con sus relaciones filiales en general.

9. Capricornio (21 de diciembre al 19 de enero)

Las cartas del Tarot señalan que los Capricornios por estos días tienen que hacer algo con vivienda, ya sea que van a renovar, pintar, cambiar o arreglar algo en sus casas o apartamentos. La sugerencia es que siente algún cambio pendiente en su vivienda, lo haga pronto, para evitar sorpresas más adelante.

Una plata que estaba esperando que llegará, por fin la tendrá en sus manos en estos días. Esta noticia lo llenará de gran felicidad y le atraerá éxito. Finalmente, si está soltero, prepárese, porque en estos días recibirá una grata sorpresa que tocará las puertas de su vida.

10. Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Algunas personas de este signo tuvieron esta semana algunos inconvenientes o discusiones. Estos problemas que surgieron, se solucionaran estos días, pero recuerde que para conseguirlo, deberá ser receptivo, saber escuchar y decir las cosas con las palabras correctas.

Por otro lado, llegará una plata extra que le dará mucha alegría, y no se afane, porque según el astrólogo, está mucho más cerca de sus manos de lo se imagina. Asimismo, las personas de este signo que tienen pareja, tendrán la oportunidad de fortalecer y mejorar el amor en sus vidas.

11. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Mucho cuidado con su salud. Algunas personas de este signo han tenido su sistema nervioso al borde del colapso, así que cuídese mucho. Otras personas deberán prestarle más atención a su espalda y columna. En cualquier caso, la salud debe estar entre sus prioridades en estos días, cuídese mucho.

Según el Profesor Salomón, algo que le ayudará a concentrarse más en su salud, será un dinero extra que llegará a sus bolsillos en estos días.

De igual forma, tendrá la posibilidad de viajar en estos días con alguien, ya sea porque lo planean juntos o porque esa persona lo/la invito/a. Aproveche esta oportunidad porque, según el astrólogo, este viaje traerá grandes bendiciones para usted.

12. Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Los días duros no duran para siempre, recuerde eso siempre. Las cosas últimamente no han salido como se quieren y ha tenido que pasar por momentos difíciles, pero, como señala el Profesor Salomón, no hay mal que dure 100 años. Las cosas por fin mejorarán, habrá luz entre tanta oscuridad, tenga esperanza.

En el ámbito laboral, por ejemplo, recibirá una gran propuesta laboral si no tiene trabajo y está en búsqueda de uno. Si tiene un trabajo, la buena noticia estará relacionada con un ascenso o una mejora, así que disfrute de su esfuerzo.

La suerte también se ubica para usted en los juegos de azar, así que, si puede, intente jugarse algo en uno de estos juegos porque podría estar recibiendo una muy grata y jugosa sorpresa.