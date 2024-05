¿Qué se le puede pedir al arcángel Jofiel? Oraciones para manifestar su ayuda

Según la religión católica, los ángeles son mensajeros de Dios en la Tierra, cuya misión es cuidar a los seres humanos y guiarlos en el camino que deben seguir a lo largo de su vida.

Mientras, los arcángeles, que son siete, cumplen con una función específica. Estos son Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel.

El arcángel Jofiel está para las personas que necesitan sabiduría, iluminación, inteligencia o éxito. Ayuda a las personas a tener pensamientos positivos, apertura mental y tomar las situaciones difíciles con calma.

Se recomienda encomendarse a él los lunes, para iniciar la semana en armonía. Al momento de realizar una oración hacia el arcangel, se puede encender una vela de color amarillo, ya que este lo identifica.

Oración al arcángel Jofiel para superar los pensamientos negativos

“Oh Jofiel, transformador de lo negativo, ayúdame a superar pensamientos y actitudes negativas. Que tu luz transformadora me guíe hacia un estado mental más saludable y positivo. Amén”.

Oración al arcángel Jofiel para obtener claridad mental

“Divino Jofiel, clarificador de pensamientos, libera mi mente de la confusión y el desorden. Bríndame claridad y orden en mi pensamiento. Amén”.

Oración al arcángel Jofiel para estudiar

“San Jofiel, patrón del aprendizaje y la concentración, asísteme en mis estudios y en la absorción de conocimientos. Que tu luz me guíe hacia una comprensión clara y un enfoque profundo. Amén”.

Oración al arcángel Jofiel para obtener sabiduría y entendimiento

“Amado Arcángel Jofiel, para comenzar quiero agradecerte, porque sé que aun sin haber pedido tu ayuda ya me la has ofrecido a lo largo de mi vida. Aclaraste mis dudas en situaciones que lo ameritaban, me diste la inteligencia y el conocimiento, me ayudaste a tomar buenas decisiones.

Hoy quiero pedirte que con tu rayo dorado cubras mi aura, mi cuerpo, mi mente, mi cerebro, y me permitas acceder a un mayor nivel de entendimiento, para conocer los misterios del universo, para comprender la realidad espiritual, para seguir el sabio consejo, para tener una vida ejemplar.

Te pido amado arcángel que me inspires con tu rayo dorado, que mi mente sea iluminada y aquellos rincones oscuros en ella se llenen de luz y entendimiento, que donde había dudas ahora haya comprensión, que el conocimiento fluya por todo mi ser. Gracias. Amén”.

Oración al arcángel Jofiel para pedir dones

“De acuerdo a la voluntad de Dios, te rogamos arcángel Jofiel que nos ilumines con los dones de sabiduría divina e inteligencia para que pueda desempeñarme en (...) y en toda acción que elija. Que la esencia que fluye en ti me lleve a comprender mucho más sobre todo lo que abarca la naturaleza angelical, por el estudio, por adquirir el tan anhelado conocimiento y por poder compartir comprensión a mis semejantes.

Envuélveme con tus alas y acompáñame para no temer de los peligros que me acechen en cualquier lugar en el que me encuentre, y así pueda llegar al corazón de todos los seres humanos, llevándoles tu mensaje de amor, ya que Dios nos dice que nos amemos profundamente para que viva eternamente en nuestro corazón, y espera que tú también lo ames y proyectes amor hacia todo lo que ha salido de Él.

Guíame sabio arcángel con tu luz, porque la sabiduría es claridad y la ignorancia es oscuridad; te pido que puedas cubrirme con tu resplandor divino, porque nuestro padre Dios es la luz de amor y belleza celestial. Gracias por escucharme, comprenderme y concederme estas peticiones mediante tu intercesión ante el Señor. Amén”.