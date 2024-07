Paloma Valencia se presentó como testigo en la Corte por caso de la UNGRD

A las 9 de la mañana llegó la senadora Paloma Valencia del partido Centro Democrático, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia calidad de testigo por el caso de la UNGRD en contra de Iván Name. Entre otras cosas dijo que “De este escándalo no me consta nada”. Y resalto: “Estamos ante un gobierno que se robó la plata”.

“Me han llamado como testigo, pero yo no puedo ser testigo de nada, no me consta, yo no conozco al señor Lopez, ni al señor Sneyder, tal vez habrán estado en el Congreso, pero no he tenido relación con ellos, ni conozco cómo está funcionando la manera como manejan la unidad de riesgo, yo lo único que puedo decir es que votamos por el senador Name, por una decisión de la bancada, y que las otras sesiones las presidió la senadora Pizarro”.

Enfatizo que aunque es obediente con las citaciones que hace el alto tribunal no tiene nada que declarar sobre este escandalo.

Al salir de la diligencia Valencia se refirió a la renuncia del Carlos Ramón González, saliente director del DNI y dijo: " Ya eran suficientes escándalos para una sola persona”.

“Es muy oportuno que Carlos Ramón González se retire de la dirección de inteligencia una persona que está cuestionada de haber direccionado la corrupción en este país manejando la inteligencia que ya venía con una serie de cuestionamientos en torno al chusamiento ilegal de varios líderes de oposición miembros de la fuerza pública retirados, pues ya eran suficientes escándalos para una sola persona yo creo que la política colombiana debiera tener mucho más responsabilidad”, dijo

Agrego ademas: “Yo creo que todos los que están cuestionados debieran salir porque es que no es aceptable para un país que uno siga teniendo como representantes a quienes deben ser investigados por supuesto con todo el respeto de la presunción de inocencia pero por encima de eso debe estar la dignidad de las instituciones”, señaló.