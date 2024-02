“Hay sectores que quieren afectar el proceso, pero no les vamos a dar gusto”: Pablo Beltrán

Pablo Beltrán en diálogo exclusivo con Caracol Radio desde La Habana, Cuba, dos días después de concluir una nueva ronda de conversaciones, habló del compromiso de esta guerrilla de suspender los secuestros con fines económicos, y explicó por qué aún no se elimina totalmente.

“Este es un cese del inicio del proceso, este no es un cese del fin del conflicto. Uno como rebelde alzado en armas, para sostener el alzamiento armado y la rebelión hay finanzas, entonces si usted le dice al ELN deje de hacer operaciones de finanzas, es decir acábese y eso no va a ocurrir porque este es el principio del proceso. En un cese del fin del conflicto se podría llegar a eso, a que el ELN no haga operaciones de finanzas de ningún tipo”.

También se refirió al proceso para la liberación de los secuestrados que el ELN tiene en su poder.

“Con todos ellos se traen tratos para hacer una liberación pronto, yo en tema de número no tengo un dato porque estoy fuera del país, lo que sí sé es que es mil veces menor de lo que dices, entonces son muy pocos y todo eso hay trámites para liberarlos”.

Beltrán tocó un tema que se lo expuso al ministro de Defensa, Iván Velásquez y son las crisis dentro del cese al fuego que hay que corregir para blindar el proceso porque aseguró hay sectores que quieren que esto fracase y fue enfático en decir que no les darán gusto.

“Ha habido despliegues y acantonamientos en zonas donde nunca habían estado, ha habido muchísimos ataques de paramilitares, bandas, varios de esos nosotros acusamos que hay omisión y convivencia de las fuerzas armadas, ha habido atentados contra miembros de nuestra dirección nacional, hechos de sonsacar estructuras para que digan que no están de acuerdo con esta mesa. Entonces si hay una campaña muy bien orquestada y desde muchos flancos para jodernos la vida y no les vamos a dar gusto porque lo que vamos es a buscar soluciones de manera conjunta en la mesa”.

En este diálogo exclusivo con Caracol Radio el jefe de la delegación del ELN también se refirió al frente de Nariño del que se dice podría ser disidente:

“Cuál es el problema que siempre hay uno que otro maldadoso por ahí suelto que entonces trata de sonsacar gente para decir que no está de acuerdo. Entonces nosotros le hemos la crítica al Gobierno que no alienten eso. Entonces que si va a hablar con un frente no se pongan a buscar a los frentes por aparte porque para eso está la mesa. Porque ha habido casos de entidades del Gobierno que se ponen a buscar contactos para comprometerlos en programas aislados cuando la representación del ELN la tenemos en la delegación. Ese llamado se lo hemos hecho al Gobierno desde septiembre y hemos tratado caso y estamos buscando que eso no ocurra”.

Por último, Beltrán señaló que el compromiso del ELN con el proceso de paz es total y por eso una vez se vaya de Cuba volverá a hacer pedagogía en los frentes de guerra para que estén al tanto de los acuerdos a los que va llegando con el Gobierno colombiano.