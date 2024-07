Más de 30 expertos discutirán cómo fortalecer la seguridad en las regiones de Colombia

Las crecientes actividades de los diferentes grupos al margen de la ley, cada vez más fortalecidos, y las respuestas del Estado, para muchos insuficientes, se están viendo reflejadas hoy en un incremento en los índices de criminalidad. Delitos como la extorción, por ejemplo, pasaron de 3.086 casos durante la primera mitad del 2020 a 5.947 en el mismo periodo de este año, según el Ministerio de Defensa.

El panorama es más preocupante en territorios como el Valle del Cauca, donde además de combatir contra las fuerzas del Estado, las disidencias de las FARC luchan entre sí por establecer un control territorial que, entre otras cosas, obliga a la población civil a desplazarse de sus hogares.

En San Vicente del Caguán, Caquetá, la disputa entre la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC) también impacta la vida diaria de los firmantes de paz del ETCR Miravalle. Estos excombatientes, que buscaban reintegrarse a la sociedad a través de emprendimientos turísticos como Caguán Expeditions, se han visto afectados. Hace poco más de un mes, esa iniciativa anunció el cese de sus actividades.

Otra región afectada es el Pacífico, donde la difícil geografía, las grandes inequidades sociales y la ausencia del Estado, se están convirtiendo en terreno fértil para los grupos al margen de la ley, que buscan un escenario propicio para realizar actos terroristas.

Es que, aunque los actos de terrorismo han disminuido en un 7% a junio de 2024 respecto al mismo periodo en 2023, la percepción de la población apunta hacia la dirección contraria. En el más reciente reporte de INVAMER sobre seguridad, el 85% de los encuestados considera que la inseguridad en el país está empeorando y que la política de la Paz Total del Gobierno no es efectiva; de hecho, el 66% piensa que esta política no está funcionando y no tiene la incidencia adecuada en las distintas regiones.

En medio de ese contexto, y entendiendo que cada región experimenta sus propias dinámicas en materia de seguridad, Prisa Media busca fortalecer la conversación alrededor de la seguridad regional, con un nuevo Desafío en el que académicos, representantes del Gobierno nacional, del Congreso de la República, del sector privado y de los territorios afectados por el conflicto reflexionarán sobre los retos y oportunidades que existen en la materia.

El objetivo de este Desafío de Seguridad en las Regiones es encontrar caminos que permitan enfrentar el creciente flagelo de la violencia desde un frente unido.

