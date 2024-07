Congresista santandereano anunció debate de control tras muerte de médica de U. Javeriana

Bucaramanga

Este 20 de julio inicio un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República, pero también se conoció la carta de la residente de medicina, Catalina Gutiérrez Zuluaga, residencia en cirugía en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá.

Quien anunció que se quitó la vida por aparentes constantes malos tratos; a los que son sometidos los estudiantes mientras cursan este último paso para convertirse en profesionales.

Una de las más grandes preocupaciones que hemos tenido en nuestro país históricamente es la educación.



Hemos tenido fallas en nuestros modelos y metodologías, pero ahora, hay una falla que poco a poco se ha convertido en una bomba que se está llevando ilusiones, sueños y… — Alvaro Rueda (@AlvaroLRueda) July 20, 2024

Al respecto el representante a la Cámara y santandereano, Álvaro Rueda, aprovechó la coyuntura para anunciar un debate de control político al Ministerio de Educación y pedir acciones contundentes para acabar con la violencia hacia los estudiantes.

“Es importante hacer énfasis en la situación laboral de los residentes de medicina, y es que esto no conviene, no va de la mano con los derechos humanos. La falta de claridad de la relación de los residentes en materia de derechos laborales. Observamos cómo no se cuenta con un contrato laboral como tal, y la figura que se maneja es una especie de contrato de práctica que los deja en una situación de desventaja. Tendremos que trabajar en ese propósito”, señaló el congresista.

Este martes que eligen la mesa directiva de la comisión primera una vez elegido el presidente a la Cámara de Representantes, el congresista va a presentar la propuesta para que de manera prioritaria se cite el debate de control político; y salvaguardar la salud mental y física de los residentes de medicina.

“Hemos anunciado la citación pero también nos debe acompañar el Ministerio de Salud, ante los infortunados sucesos donde una médica residente acaba con su vida en ocasión a los maltratos y la sobrecarga laboral. Es este debate una oportunidad crucial para abordar un problema crucial como la salud mental de los estudiantes de medicina en Colombia. No podemos permitir que se repitan estas situaciones”, puntualizó Rueda.

¿Qué se sabe de la muerte de la médica de la U. Javeriana?

Gutiérrez Zuluaga se quitó la vida el miércoles 17 de julio de este año. Y antes de cometer esta acción dejó una una hoja de papel con mensaje a sus compañeros.

Ante los hechos se desató una ola de cartas de residentes de medicina en las que denunciaban los constantes maltratos.

Se suicidó un R1 de cirugía general de la Javeriana. Muchos involucrados señalan que hay maltrato, bullying y mucha violencia pedagógica. La universidad guarda silencio y ¿nosotros como sociedad también? pic.twitter.com/2CB8K10ybR — Alex Quiñones .•. (@qmoncalean0) July 20, 2024

“Les extienden los turnos, los ponen a lavar las cafeteras y se burlan de como hablan y hasta de como visten” son algunas de las denuncias.

Por su parte, la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) expresó su preocupación por el maltrato sistemático que enfrentan los internos y residentes durante su formación. Como la vulneración de la ley de residentes al incumplir las horas y posturas reglamentadas.

La Pontificia Universidad Javeriana expresó sus condolencias. Las exequias de la joven se llevaron a cabo en su tierra natal, Manizales.

