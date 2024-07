Habrá cortes de agua esta semana en Medellín, Sabaneta, Itagüí, Envigado y Bello

Valle de Aburrá

EPM anunció que durante esta semana están programadas interrupciones en el servicio de acueducto para sectores de los municipios de Medellín, Sabaneta, Envigado, Bello e Itagüí. Informan que los cortes de agua se deben a labores de lavado de tanques de almacenamiento de agua potable y trabajos técnicos en la red, con el objetivo de garantizar la calidad y continuidad del servicio de acueducto.

Para el distrito de Medellín, se programaron cinco interrupciones en diferentes sectores y fechas. La primera será entre las 8:00 p.m. del lunes 15 de julio y las 4:00 a.m. del martes 16 de julio para 7.784 usuarios de los barrios: San Antonio, Villatina, Trece De Noviembre, La Libertad, El Pinal y Los Mangos.

· De carrera 17 hasta carrera 18A entre calle 56 y calle 56EE.

· De calle 56EE hasta calle 56F entre carrera 24B y carrera 25BB.

· De calle 56F hasta calle 57A entre carrera 18BA y carrera 23.

· De calle 57A hasta calle 57E entre carrera 18CC y carrera 24AA.

· De calle 57E hasta calle 57F entre carrera 24 y carrera 18D.

· Distrito de Medellín

La segunda se realizará entre las 8:00 p.m. del martes 16 de julio y las 4:00 a.m. del miércoles 17 de julio para 10.949 usuarios de los barrios y sectores: Oleoducto, Francisco Antonio Zea, Castilla, Girardot, Plaza de Ferias, Héctor Abad Gómez, Belalcázar, y Tricentenario.

· De calle 92F hasta calle 101A entre carrera 65 y carrera 69.

· De calle 102 hasta calle 103GG entre carrera 65 y carrera 67.

· De calle 89A hasta calle 101 entre carrera 63A y carrera 64C.

· De calle 101A hasta calle 104 entre Carrera 62D y Carrera 64C.

Otro de los cortes será entre el martes 16 de julio y el miércoles 17 de julio de las 8:00 p.m. a las 4:00 a.m. en los barrios La Toscana y La Paralela en el noroccidente de Medellín .

· De calle 104 hasta calle 120 entre carrera 64C y carrera 67.

· De carrera 62D hasta carrera 64C entre calle 103 y calle 120.

El jueves 18 de julio, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., no tendrán agua 6.611 usuarios de EPM de los barrios El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho.

· De calle 107 hasta calle 97 entre carrera 85 y carrera 87.

Por este corte tampoco tendrán agua los usuarios del barrio París en Bello.

El mismo jueves 18 de julio, no tendrán agua 13.776 usuarios de San Antonio de Prado en Medellín y de los barrios 19 de Abril, Ditaires, La Verde, San Antonio, San Francisco, San Gabriel y Triana en Itagüí de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

· De calle 48 sur a calle 58 sur entre carrera 55 a carrera 62A.

· De carrera 54E a carrera 55 entre calle 47Sur a calle 57Sur.

Municipios de Sabaneta y Envigado

Para los municipios de Sabaneta y Envigado, el corte será entre las 10:00 p.m. del lunes 15 de julio y las 4:00 a.m. del martes 16 de julio para los barrios Las Casitas y Loma del Barro en Sabaneta y Loma del Barro y Las Vegas en Envigado. Los afectados serán 24.784 usuarios de la empresa.

· De carrera 43A hasta carrera 49 entre calle 50sur y calle 74A sur.

Municipio de Bello

Para el municipio de Bello, la interrupción será entre las 8:00 p.m. del martes 16 de julio y las 4:00 a.m. del miércoles 17 de julio para 26.069 usuarios de los barrios La Cabañita, Zona Industrial No.1, San José Obrero, Gran Avenida, La Cabaña, La Florida, La Madera, Zona Industrial 2, Villa de Occidente, El Carmelo, El Porvenir, Altavista, El Rosario, Santana, Serramonte, Espíritu Santo y Nazareth.

· De calle 23 hasta calle 38 entre carrera 50 y carrera 57.

· De calle 40B hasta calle 43 entre carrera 54 y carrera 59.

Por este corte también se verá afectados los habitantes de los barrios Toscana, Héctor Abad Gómez, Las Brisas, Boyacá, Florencia y Tejelo en Medellín.

El mismo miércoles 17 de julio, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., no tendrán agua los usuarios ubicados de calle 20F hasta calle 27 entre carrera 77 y carrera 83 y de calle 20F hasta calle 20B entre carrera 77 y carrera 78.

Municipio de Itagüí

Finalmente, para el municipio de Itagüí, el corte será el jueves 18 de julio, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., para los usuarios ubicados en:

· De carrera 62B a carrera 70 entre calle 27 a calle 35.

· De calle 27 a calle 26 entre carrera 67 y carrera 70.

· De calle 35 a calle 37 entre carrera 65 y carrera 70.

Se dispuso la Línea de Atención al Cliente de EPM, (604) 44 44 115, para la consulta de información adicional.